В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с участием автомобиля каршеринга

ДТП с участием каршерингового автомобиля и маршрутки в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием каршерингового автомобиля и маршрутки в Санкт-Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 7 утра в субботу в Выборгском районе города.

"Водитель каршерингового автомобиля, двигаясь по проспекту Энгельса, не справился с управлением, выезжает на полосу встречного движения и совершает наезд на стоящий микроавтобус маршрутного такси, в котором пассажиров не было. В результате ДТП пострадали пять человек в легковом автомобиле", - сообщили в ведомстве.

По данным УГИБДД, пострадали водитель и четыре пассажира каршерингового автомобиля Hyundai Solaris, один из них в тяжелом состоянии.