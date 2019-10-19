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РИА Новости

Двое пострадавших при пожаре в Ярославской области находятся в реанимации

11:19 19.10.2019 (обновлено: 13:29 19.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Двое из трех пострадавших при пожаре в Ростове Ярославской области, унесшем жизни шести человек, находятся в реанимации, сообщило правительство региона.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и один взрослый, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Глава Ростовского района Сергей Шокин сообщил о семи погибших, по данным СУ СКР по региону, судьба человека, который может быть седьмой жертвой, неизвестна – он под завалами.
Власти уточняют, что погибших на данный момент шесть человек, включая пятерых детей в возрасте до шести лет.
"Трое пострадавших доставлены в Ростовскую ЦРБ – двое из них находятся в реанимации. Вызвана бригада территориального центра медицины катастроф для транспортировки одного из пациентов в ярославскую больницу имени Соловьева", - говорится в сообщении.
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По данным областного департамента здравоохранения, третий пострадавший находится в травматологическом отделении ЦРБ. По характеру травм доминируют ожоги дыхательных путей, вывихи и переломы, отмечается в сообщении департамента.
В настоящий момент в ростовском театре создается пункт временного размещения.
"За помощью пока обратилось 7 жильцов сгоревшего дома. В нем было зарегистрировано 28 человек, сейчас часть из них находятся у родственников и близких. Решается вопрос о расселении людей", - цитирует правительство области замгубернатора Илью Баланина.
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