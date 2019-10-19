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РИА Новости
Культура

Квентин Тарантино отказался переделывать "Однажды в...Голливуде" для Китая

11:14 19.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино отказался перемонтировать фильм "Однажды в...Голливуде" так, чтобы его выпустили в прокат в Китае, сообщает THR.
Накануне источник рассказал, что дочь Брюса Ли обратилась в госуправление Китая по делам кино с просьбой изменить сцены с изображением ее отца. После этого выход в китайский прокат фильма с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби, намеченный на 25 октября, был отложен на неопределенный срок.
Единственный фильм Тарантино, который до этого выходил в этой стране был "Джанго освобожденный" (2012 год). Драма сначала тоже получила разрешение на показы в кинотеатрах, но потом цензоры настояли на том, чтобы из картины убрали сцены насилия.
У создателей картины на это ушел месяц, к тому времени появились пиратскии копии фильма с китайскими субтитрами. Поэтому когда переделанная версия "Джанго освобожденного" наконец-то вышла в прокат, то смогла заработать всего лишь 2,6 миллиона долларов.
Прокатчики рассчитывали, что "Однажды в...Голливуде" соберет не менее 50 миллионов долларов. Теперь из-за таких резких перемен под финансовым ударом оказались, как пекинская компания Bona Film Group, так и студия Sony Pictures, которые отказались от комментариев, по сообщению The Hollywood Reporter.
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
Вчера, 18:02Культура
СМИ: в Китае запретили прокат фильма Тарантино "Однажды в... Голливуде"
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КультураМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоКвентин ТарантиноБрюс ЛиБрэд Питт (Уильям Бредли)Китай
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