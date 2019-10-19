Квентин Тарантино отказался переделывать "Однажды в...Голливуде" для Китая

Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино отказался перемонтировать фильм "Однажды в...Голливуде" так, чтобы его выпустили в прокат в Китае, Американский режиссер Квентин Тарантино отказался перемонтировать фильм "Однажды в...Голливуде" так, чтобы его выпустили в прокат в Китае, сообщает THR.

Накануне источник рассказал, что дочь Брюса Ли обратилась в госуправление Китая по делам кино с просьбой изменить сцены с изображением ее отца. После этого выход в китайский прокат фильма с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби, намеченный на 25 октября, был отложен на неопределенный срок.

Единственный фильм Тарантино, который до этого выходил в этой стране был "Джанго освобожденный" (2012 год). Драма сначала тоже получила разрешение на показы в кинотеатрах, но потом цензоры настояли на том, чтобы из картины убрали сцены насилия.

У создателей картины на это ушел месяц, к тому времени появились пиратскии копии фильма с китайскими субтитрами. Поэтому когда переделанная версия "Джанго освобожденного" наконец-то вышла в прокат, то смогла заработать всего лишь 2,6 миллиона долларов.