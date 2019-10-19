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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

10:19 19.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Москвы, одетые в теплые пальто, на Васильевском спуске. 5 августа 2019
Жители Москвы, одетые в теплые пальто, на Васильевском спуске. 5 августа 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве 15 градусов, в субботу осадков не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня у нас осадков не ожидается. Максимальная температура в городе будет около 15 градусов", - сказала Позднякова.
Спасская башня Московского Кремля
Вчера, 16:40РИА Новости
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Синоптик также отметила, температура воздуха в столице в целом будет на 5-6 градусов выше климатической нормы.
"По температурному режиму она (температура - ред.) будет больше подходить где-то к сентябрьским значениям, середине сентября", - добавила Позднякова.
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