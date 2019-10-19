Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве 15 градусов, в субботу осадков не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня у нас осадков не ожидается. Максимальная температура в городе будет около 15 градусов", - сказала Позднякова.
Синоптик также отметила, температура воздуха в столице в целом будет на 5-6 градусов выше климатической нормы.
"По температурному режиму она (температура - ред.) будет больше подходить где-то к сентябрьским значениям, середине сентября", - добавила Позднякова.