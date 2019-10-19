Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T15:23Z
https://ria.ru/20191019/1559965181.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155001/16/1550011684_0:119:3103:1864_1036x0_80_0_0_69a9b450e9873b307fcaafc1262909e0.jpg
РИА Новости

Случаи гибели людей при прорывах дамб в 2009—2019 годах

10:10 19.10.2019 (обновлено: 15:23 19.10.2019)
244
© AP Photo / Andre PennerПоследствия прорыва плотин на шахте корпорации Vale в штате Минас-Жерайс, Бразилия
Последствия прорыва плотин на шахте корпорации Vale в штате Минас-Жерайс, Бразилия
© AP Photo / Andre Penner
Последствия прорыва плотин на шахте корпорации Vale в штате Минас-Жерайс, Бразилия. Архивное фото
19 октября 2019 года в Красноярском крае прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, шесть числятся пропавшими без вести.
3 июля 2019 года в западном индийском штате Махараштра (Индия) произошел прорыв дамбы "Тиваре", в результате 16 человек погибли. Сильнейшие ливни, обрушившиеся на этот регион в воскресенье и продолжающиеся до сих пор, привели к прорыву дамбы. Это, в свою очередь, спровоцировало паводок, который затронул семь селений. Кроме того, 12 одноэтажных домов, находившихся ниже дамбы по течению, были ночью смыты потоками воды.
25 января 2019 года в районе муниципалитета Брумадинью в штате Минас-Жерайс (Бразилия) произошел прорыв плотины. Жертвами стали 228 человек.
25 июля 2018 года в районе Санамсай провинции Аттапы на юге Лаоса произошел прорыв плотины. 31 человек погиб в результате наводнения, вызванного прорывом.
10 мая 2018 года в районе Субукиа в Кении произошел прорыв дамбы "Пател", погибли 48 человек.
6 ноября 2015 года в штате Минас-Жерайс (Бразилия) в результате обвала дамбы погибло 17 человек.
31 марта 2014 года в Карагандинской области (Казахстан) в результате размыва плотины Кокпектинского водохранилища произошло подтопление порядка 100 домов (из 810 имеющихся) поселка Кокпекты, погибли 5 человек.
5 августа 2010 года на реке Инд в Пакистане произошел прорыв плотины. Было уничтожено до 895 тысяч домов, затоплено более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий. Более 1700 человек погибло. Наводнение, по данным ООН, затронуло до 20 миллионов человек в стране.
12 марта 2010 года в поселке Кызылагаш Алматинской области (Казахстан) в результате резкого потепления, быстрого снеготаяния и обильного выпадения осадков произошел прорыв Кызылагашской плотины, вызвавший затопление участков железной дороги, размыв земляного полотна и сбои в графике движения поездов. Поселок Кызылагаш был практически полностью разрушен. Погибли 44 человека.
7 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии произошла авария, в результате которой погибли 75 человек, а ГЭС была полностью остановлена на полгода из-за повреждений всех десяти агрегатов.
25 мая 2009 года в северо-восточном штате Пиауи в Бразилии в результате прорыва плотины четыре человека погибли и 80 получили ранения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
000000
Обсудить 0
Прорыв дамбы в Красноярском краеСправкиВ мире
Рекомендуем
Заместитель начальника ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, начальник полиции Петербурга Константин Власов
Умер бывший начальник полиции Петербурга генерал-майор Константин Власов
РИА
Новости
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Дамбы на прииске в Красноярском крае прорывало не раз, рассказал работник
Всеобщая забастовка в Каталонии. 18 октября 2019
В Каталонии началась всеобщая забастовка
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями иностранных делегаций, прибывших на Всемирные военные игры в г.Ухань, 18 октября 2019
Си Цзиньпин открыл VII Всемирные военные игры в Ухане
Лента
новостей
Экология и культура: в Крыму открывается фестиваль Алушта. Green
Экология и культура: в Крыму открывается фестиваль "Алушта. Green"
Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
Крупные пожары в России
Глава правительства России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич
В Сербии Медведев проведет встречу с руководством страны
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
МЧС уточнило число пропавших без вести при прорыве дамбы
Председатель исполнительного комитета Седьмых Всемирных летних военных игр генерал-майор Ян Цзянь
В Китае пройдет церемония открытия VII Всемирных военных игр
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Рядом с поселком, где прорвало дамбу, открыли пункт временного размещения
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
Красноярские власти назвали возможную причину разрушения дамбы
Силы США в Сирии близ Алеппо
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
Лента новостейМолния