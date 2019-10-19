Случаи гибели людей при прорывах дамб в 2009—2019 годах

19 октября 2019 года в Красноярском крае прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, шесть числятся пропавшими без вести.
3 июля 2019 года в западном индийском штате Махараштра (Индия) произошел прорыв дамбы "Тиваре", в результате 16 человек погибли. Сильнейшие ливни, обрушившиеся на этот регион в воскресенье и продолжающиеся до сих пор, привели к прорыву дамбы. Это, в свою очередь, спровоцировало паводок, который затронул семь селений. Кроме того, 12 одноэтажных домов, находившихся ниже дамбы по течению, были ночью смыты потоками воды.
25 января 2019 года в районе муниципалитета Брумадинью в штате Минас-Жерайс (Бразилия) произошел прорыв плотины. Жертвами стали 228 человек.
25 июля 2018 года в районе Санамсай провинции Аттапы на юге Лаоса произошел прорыв плотины. 31 человек погиб в результате наводнения, вызванного прорывом.
10 мая 2018 года в районе Субукиа в Кении произошел прорыв дамбы "Пател", погибли 48 человек.
6 ноября 2015 года в штате Минас-Жерайс (Бразилия) в результате обвала дамбы погибло 17 человек.
31 марта 2014 года в Карагандинской области (Казахстан) в результате размыва плотины Кокпектинского водохранилища произошло подтопление порядка 100 домов (из 810 имеющихся) поселка Кокпекты, погибли 5 человек.
5 августа 2010 года на реке Инд в Пакистане произошел прорыв плотины. Было уничтожено до 895 тысяч домов, затоплено более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий. Более 1700 человек погибло. Наводнение, по данным ООН, затронуло до 20 миллионов человек в стране.
12 марта 2010 года в поселке Кызылагаш Алматинской области (Казахстан) в результате резкого потепления, быстрого снеготаяния и обильного выпадения осадков произошел прорыв Кызылагашской плотины, вызвавший затопление участков железной дороги, размыв земляного полотна и сбои в графике движения поездов. Поселок Кызылагаш был практически полностью разрушен. Погибли 44 человека.
7 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии произошла авария, в результате которой погибли 75 человек, а ГЭС была полностью остановлена на полгода из-за повреждений всех десяти агрегатов.
25 мая 2009 года в северо-восточном штате Пиауи в Бразилии в результате прорыва плотины четыре человека погибли и 80 получили ранения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости