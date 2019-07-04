Число погибших при прорыве дамбы на западе Индии достигло 16 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы "Тиваре" в западном индийском штате Махараштра, передает агентство По меньшей мере 16 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы "Тиваре" в западном индийском штате Махараштра, передает агентство ANI

Ранее сообщалось о шести погибших и 18 пропавших.

Сильнейшие ливни, обрушившиеся на этот регион в воскресенье и продолжающиеся до сих пор, привели к прорыву дамбы. Это, в свою очередь, спровоцировало паводок, который затронул семь селений. Кроме того, 12 одноэтажных домов, находившихся ниже дамбы по течению, были ночью смыты потоками воды.

На месте продолжается спасательная операция. Власти штата не исключают, что со временем число погибших может значительно возрасти.