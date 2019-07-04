Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T14:41Z
https://ria.ru/20190704/1556204820.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Число погибших при прорыве дамбы на западе Индии достигло 16 человек

Вчера, 14:41
146
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы "Тиваре" в западном индийском штате Махараштра, передает агентство ANI.
Ранее сообщалось о шести погибших и 18 пропавших.
Сильнейшие ливни, обрушившиеся на этот регион в воскресенье и продолжающиеся до сих пор, привели к прорыву дамбы. Это, в свою очередь, спровоцировало паводок, который затронул семь селений. Кроме того, 12 одноэтажных домов, находившихся ниже дамбы по течению, были ночью смыты потоками воды.
На месте продолжается спасательная операция. Власти штата не исключают, что со временем число погибших может значительно возрасти.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли обильные муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В Мумбаи начались серьезные проблемы с транспортным сообщением, рушатся жилые здания, а большинство государственных и частных учреждений остаются закрытыми. По состоянию на сегодняшний день в одном только штате Махараштра за последние несколько суток из-за непогоды погибли почти 30 человек. Синоптики, тем временем, полагают, что ливни не покинут этот регион в ближайшие дни.
000000
Обсудить 0
ИндияВ мире
Рекомендуем
В Пакистане в результате крушения парома погибли восемь человек
РИА
Новости
В Берлине загорелся Вьетнамский рынок
Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до 13 человек
В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
Лента
новостей
При обрушении здания в Сеуле погиб человек
Число погибших при авиаударе под Триполи увеличилось до 53
У берегов Туниса перевернулось судно с нелегальными мигрантами
Из-за оползней в Японии погиб человек, трое пострадали
Ситуация в Сирии
Боевики обстреляли окраину Алеппо и пять населенных пунктов в Сирии
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
В Индии шесть человек погибли при прорыве дамбы, 18 пропали без вести
Паводок в Иркутской области
В Приангарье полиция нашла 23 человек, числившихся без вести пропавшими
Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
На учениях Sea Breeze прошли боевые стрельбы
В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Власти Флориды призвали жителей убивать игуан
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
Лента новостейМолния