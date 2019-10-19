В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели на пожаре в Ростове шести человек, в том числе пяти детей, сообщается на Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели на пожаре в Ростове шести человек, в том числе пяти детей, сообщается на сайте ведомства.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при пожаре погибли пять детей и один взрослый. Представитель ГУ МЧС по региону подтвердил РИА Новости эти данные.

"Возбуждено уголовное дело по статье ... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что один взрослый числится пропавшим, его поиски продолжаются. Еще несколько пострадавших госпитализированы в районную больницу.

Добавляется, что в настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Кроме того, на место происшествия прибыл руководитель следственного управления СК РФ по Ярославской области Александр Соболев, который лично контролирует ход расследования.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при пожаре погибли пять детей и один взрослый. Представитель ГУ МЧС по региону подтвердил РИА Новости эти данные. Пожар был в двухэтажном восьмиквартирном доме. У каждой квартиры отдельный вход. При тушении пожара были эвакуированы 25 человек.