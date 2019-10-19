Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко врал, что страна выполняет Минские соглашения, призванные разрешить конфликт в Донбассе, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала Бывший президент Украины Петр Порошенко врал, что страна выполняет Минские соглашения, призванные разрешить конфликт в Донбассе, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne

По ее словам, в отличие от Порошенко, нынешний глава государства Владимир Зеленский ищет способ выполнить положения этого документа.

"Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить", — сказала экс-депутат.

Савченко отметила, что выполнить все пункты Минских соглашений — непросто, на каждый из них потребуются "определенные действия".