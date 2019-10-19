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РИА Новости

Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе

07:05 19.10.2019 (обновлено: 10:59 19.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЭкс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко врал, что страна выполняет Минские соглашения, призванные разрешить конфликт в Донбассе, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
По ее словам, в отличие от Порошенко, нынешний глава государства Владимир Зеленский ищет способ выполнить положения этого документа.
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"Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить", сказала экс-депутат.
Савченко отметила, что выполнить все пункты Минских соглашений — непросто, на каждый из них потребуются "определенные действия".
Кроме того, она выразила мнение, что для разрешения внутриукраинского конфликта Киеву следует поддерживать диалог с Москвой "во всех возможных форматах".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеЛНРДНРНадежда СавченкоПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМоскваМинскУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Савченко убивала русских людей. Осуждена за это. Но российский новостной портал почему-то считает что русским людям интересно что там квакает эта нечисть. Фотографию крупным планом зачем-то вывешивает. По какому критерию вы там подбираете новости?
19 октября, 07:31
НВНиколай Васильевич
109414045
И Зеленский взял с него пример врать, размахивать гильзами и пулями в совбезе ОНН. Ничем ни лучше разве, что денег не научился клянчить у всех.
19 октября, 09:18
СПСергей Попов
9460214
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