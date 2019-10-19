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РИА Новости

Минэнерго США отказалось предоставить конгрессу документы по импичменту

03:55 19.10.2019 (обновлено: 04:34 19.10.2019)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министерство энергетики США отказалось предоставить комитетам палаты представителей документы, которые были запрошены в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, говорится в опубликованном телеканалом CNN письме ведомства.
В настоящее время три комитета палаты представителей США проводят интервью со свидетелями по "украинскому делу", а также направляют многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Показания в конгрессе уже дали ряд ключевых фигур: бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.
В письме, адресованном представителям комитетов палаты представителей, ведомство отметило, что запрашиваемые документы содержат конфиденциальную информацию, которая защищена привилегией исполнительной власти.
"В настоящее время министерство не может удовлетворить ваш запрос на предоставление документов и сообщений. Однако министерство по-прежнему привержено работе с конгрессом по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в письме.
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Если большинство в палате представителей проголосует за импичмент Трампу по обвинению в преступлениях, то дело перейдет в сенат. По завершении рассмотрения дела в сенате пройдет голосование. Для того чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате и вряд ли вынесут решение об импичменте президенту-однопартийцу.
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеКурт ВолкерМинэнерго СШАМинистерство энергетики СШАДональд ТрампЕвросоюзВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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