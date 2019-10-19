Минэнерго США отказалось предоставить конгрессу документы по импичменту

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министерство энергетики США отказалось предоставить комитетам палаты представителей документы, которые были запрошены в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, говорится в опубликованном телеканалом CNN письме ведомства.

В настоящее время три комитета палаты представителей США проводят интервью со свидетелями по "украинскому делу", а также направляют многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Показания в конгрессе уже дали ряд ключевых фигур: бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.

В письме, адресованном представителям комитетов палаты представителей, ведомство отметило, что запрашиваемые документы содержат конфиденциальную информацию, которая защищена привилегией исполнительной власти.

"В настоящее время министерство не может удовлетворить ваш запрос на предоставление документов и сообщений. Однако министерство по-прежнему привержено работе с конгрессом по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в письме.

Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на руководство Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.