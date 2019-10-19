В конгрессе США потребовали признать "Азов" террористической организацией

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Американские конгрессмены во главе с Максом Роузом обратились в Госдепартамент с требованием внести украинский нацбатальон "Азов" в список иностранных террористических организаций.

Соответствующее письмо они направили на имя госсекретаря Майка Помпео. Парламентарии отмечают, что сторонники нацбатальона придерживаются ультраправых взглядов, и просят разъяснить, почему его до сих пор не включили в список террористических организаций.

Конгрессмены напомнили о критериях, по которым составляется этот список: нужно, чтобы организация была иностранной, могла и намеревалась участвовать в террористической деятельности, угрожала безопасности США, национальной обороне, американским экономическим интересам или международным отношениям.

"Существует много примеров белых националистических группировок, которые походят под эти условия. Американский народ заслуживает получить объяснения, почему эти группировки не включены в список иностранных террористических организаций", — говорится в письме.

Среди примеров авторы приводят и "Азов". По их словам, это "известное ультранационалистское вооруженное формирование на Украине, которое открыто принимает в свои ряды неонацистов".

Конгрессмены также отметили, что конгресс предыдущего созыва отдельным указом запретил поставки оружия бойцам "Азова", а ООН установила случаи нарушения прав человека и пыток "за относительно короткую историю этой группировки". Тем не менее, согласно данным ФБР, батальон продолжает вербовать, радикализовывать и готовить американских граждан, говорится в письме.

Авторы документа попросили Помпео дать ответ не позже 4 ноября.

"Азов" — один из "добровольческих батальонов", которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции на юго-востоке Украины. Позже Киев заявил, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, а добровольцам предложили вступить в ряды Вооруженных сил.