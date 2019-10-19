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РИА Новости

В США суд отложил иск к Telegram, сохранив запрет на запуск кибервалюты

01:32 19.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Федеральный суд в Нью-Йорке отложил иск американского биржевого регулятора к Telegram до февраля, говорится в распоряжении суда.
Кроме того, судья Кевин Кастел оставил в силу временный запрет Telegram на запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON, чего и добивался регулятор. Заседание состоится 18-19 февраля 2020 года.
Компания Telegram Павла Дурова ранее заявила, что согласна отложить операции по криптовалюте Gram и блокчейн-платформе TON, пока не завершится суд в США. При этом Telegram сочла излишним временный судебный запрет и пыталась его оспорить, но безрезультатно.
Ранее Комиссия США по ценным бумагам и рынкам (SEC) подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. При этом Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг", на которую опирается SEC, и намерена опровергнуть эту позицию регулятора в суде.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
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