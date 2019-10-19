В Сербии Медведев проведет встречу с руководством страны

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев отправится в Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.

Российский премьер посетит страну по приглашению президента Сербии Александра Вучича. Визит пройдет в преддверии значимой национальной годовщины: дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции в 1944 году. Этот день обычно отмечается в республике ежегодно 20 октября.

Руководство РФ традиционно принимает участие в торжествах по случаю этой даты. В 2014 году с визитом, приуроченным к 70-летию освобождения, страну посетил президент РФ Владимир Путин, а в 2009 году Россию на праздновании представлял Медведев, бывший тогда главой государства.

Программа визита

Как сообщила ранее администрация сербского лидера, в субботу Вучич и Медведев будут присутствовать на военном смотре сербской армии "Свобода 2019". Показ пройдет на военном аэродроме в Батайнице под Белградом. Минобороны Сербии ранее сообщало, что в рамках смотра будет продемонстрирована и переданная Россией техника - бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций.

Программой визита также предусмотрены отдельные встречи Медведева с Вучичем и премьером республики Аной Брнабич. Как сообщала ранее пресс-служба российского кабмина, в ходе предстоящих переговоров стороны предполагают обсудить весь комплекс российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

По данным администрации Вучича, переговоры лидера страны с российским премьером пройдут за закрытыми дверями. Среди ожидаемых тем разговора – стратегическое сотрудничество, строительство в Сербии ветки газопровода для приема газа из "Турецкого потока", а также предстоящее подписание Сербией соглашения о беспошлинной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Сообщалось, что Москва и Белград в рамках предстоящего визита Медведева намерены подписать ряд двусторонних документов. Как ожидается, стороны заключат соглашение об упрощении фитосанитарного контроля, договор о новом займе для строительства РЖД диспетчерского центра и развития железнодорожной инфраструктуры Сербии, соглашение с Росатомом о сотрудничестве при строительстве на территории Сербии Центра ядерной науки.

Транспорт, энергетика, ВТС

Одним из направлений взаимодействия двух стран является реконструкция и модернизация сербских железных дорог при участии ООО "РЖД Интернешнл" в счет одобренного в 2013 году российского экспортного кредита в размере 800 миллионов долларов. Накануне приезда Медведева сербское министерство строительства, транспорта и инфраструктуры сообщило, что в ходе визита стороны намерены заключить соглашение о государственном кредите в 172,5 миллиона евро и продолжении модернизации железной дороги до границы с Черногорией.

России и Сербия также тесно сотрудничают в области энергетики. Действует долгосрочный контракт на поставку газа до 2021 года, подписанный в 2013 году компаниями "Газпром экспорт" и "Югоросгаз". В минувшем году поставки российского природного газа в Сербию составили 2,1 миллиарда кубических метров, причем потребности продолжают расти. Согласно прогнозам, к 2023 году они могут достичь 3,5 миллиарда кубометров.

Одним из крупных реализуемых сейчас энергетических проектов является строительство газопровода "Турецкий поток", запуск которого планируется осуществить до конца 2019 года. "Голубое топливо" из его второй нитки предполагают поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию. Сейчас на территории Сербии ведется строительство соединительного газопровода от границы с Болгарией до Венгрии. Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубических метров газа в год.

Как заявил на днях в интервью РИА Новости посол Сербии в РФ Мирослав Лазански, строительство на территории Сербии идет по плану и будет завершено до конца года. Впрочем, первый вице-премьер сербского правительства и глава МИД Ивица Дачич в беседе с РИА Новости до этого отмечал, что начало поставок газа из "Турецкого потока" в Сербию и через ее территорию в Венгрию зависит от Болгарии. По его словам, разговор в ходе визита Медведева пойдет и о ситуации вокруг этого важного проекта.

Если говорить о сотрудничестве в военно-технической сфере, Минобороны Сербии в августе сообщало, что Россия является главным дарителем военной техники для этой республики – страна передала в дар Сербии 6 самолетов МиГ-29, на тот момент шел процесс передачи 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС и 30 танков Т-72МС. Ранее Сербия также договорилась о покупке четырех российских вертолетов Ми-35 и трех Ми-17. Как отмечал посол Лазански, Белград ждет начала поставок Ми-35 уже в этом году, а Ми-17 - в начале следующего года. По его словам, в Сербии также рассчитывают, что поставки различных типов систем противовоздушной обороны из России начнутся в ближайшие несколько месяцев.

Зона свободной торговли с ЕАЭС

Визит Медведева в республику пройдет незадолго до подписания соглашения о зоне свободной торговли Сербии с ЕАЭС, которое намечено на 25 октября. Подписать документ планируется в Москве, Сербию представит премьер-министр Ана Брнабич. Как сообщал РИА Новости вице-премьер и министр торговли Сербии Расим Ляйич, власти страны рассчитывают увеличить в результате экспорт товаров в ЕАЭС с 1 до 1,5 миллиарда долларов.

Что касается двустороннего экономического сотрудничества, между РФ и Сербией уже действует соглашение о свободной торговле, подавляющее большинство товаров ввозится беспошлинно. По данным Торгово-промышленной палаты Сербии, товарооборот с Россией за первые восемь месяцев этого года вырос и достиг 2,28 миллиарда долларов. Согласно данным российской таможенной статистики, в 2018 году объем взаимной торговли составил 2,1 миллиарда долларов. Стороны ожидают, что дополнительные возможности для наращивания торговли появятся с введением режима свободной торговли между Сербией и ЕАЭС.

Руководство республики заявляет о нацеленности Сербии на членство в Евросоюзе, что вовсе не рассматривается Белградом как препятствие для дальнейшего укрепления сотрудничества с Россией. Страна не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС. Более того, президент Вучич подчеркивал, что Сербия не введет санкции против РФ вне зависимости от любого давления.

Российско-сербский политический диалог

В середине января президент Путин побывал в Сербии с официальным визитом, в рамках которого состоялись его переговоры с сербским коллегой. Как ожидается, до конца года может состояться еще одна их встреча – президент Сербии отмечал, что ожидает ее в декабре. Администрация сербского лидера до этого сообщала, что Путин и Вучич в телефонном разговоре "договорились до конца года встретиться в Москве и обменяться мнениями по самым важным вопросам, особенно по Косово и Метохии".

Вообще же теме поддержания мира и стабильности на Балканах в рамках российско-сербского диалога уделяется особое внимание; в повестке двусторонних контактов постоянно присутствует косовское урегулирование. В конце сентября на полях очередной сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча Вучича с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны "сверили часы" по вопросам, связанным с двусторонними отношениями и ситуацией в Балканском регионе.

Буквально на днях Сербию посетила парламентская делегация из России во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Российские сенаторы приняли участие в работе 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза, а также провели ряд встреч с руководством республики. Сербский лидер в ходе встречи с главой Совфеда поблагодарил российскую сторону за поддержку территориальной целостности Сербии и ее позицию по Косово и Метохии.