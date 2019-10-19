Володин посетит Таджикистан, где проведет переговоры с президентом страны

ДУШАНБЕ, 19 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 октября в Душанбе встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также председателем нижней палаты парламента Республики Шукурджоном Зухуровым.
"В рамках визита запланированы встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижняя палата парламента) Шукурджоном Зухуровым, в ходе которых стороны обсудят вопросы двустороннего, в том числе парламентского, сотрудничества", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.
Кроме того, в рамках визита запланирована встреча Володина со студентами и преподавателями Российско-Таджикского славянского университета.
Ранее председатель Госдумы встречался с Зухуровым в рамках заседаний МПА СНГ и Парламентской ассамблеи совета ОДКБ в Санкт-Петербурге 23 ноября 2016 года и заседания Совета ПА ОДКБ в Бишкеке 20 мая 2019 года.
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Шестнадцатого апреля этого года Володин и Рахмон провели переговоры в стенах Государственной думы. Это был первый визит президента Таджикистана в Госдуму.