Володин посетит Таджикистан, где проведет переговоры с президентом страны

ДУШАНБЕ, 19 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 октября в Душанбе встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также председателем нижней палаты парламента Республики Шукурджоном Зухуровым.

"В рамках визита запланированы встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижняя палата парламента) Шукурджоном Зухуровым, в ходе которых стороны обсудят вопросы двустороннего, в том числе парламентского, сотрудничества", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

Кроме того, в рамках визита запланирована встреча Володина со студентами и преподавателями Российско-Таджикского славянского университета.

Ранее председатель Госдумы встречался с Зухуровым в рамках заседаний МПА СНГ и Парламентской ассамблеи совета ОДКБ в Санкт-Петербурге 23 ноября 2016 года и заседания Совета ПА ОДКБ в Бишкеке 20 мая 2019 года.