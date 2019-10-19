На Украине сократилась численность населения

Крымский депутат: Украина боится переписи населения В Госдуме РФ прокомментировали указ президента Украины о гражданстве для россиян. Может ли решение Киева на что-то повлиять, в эфире радио Sputnik предположил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.