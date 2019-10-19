Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T11:23Z
https://ria.ru/20191019/1559960362.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152276/97/1522769712_0:0:1037:583_1036x0_80_0_0_0d0ee0a4f47c462b6ef69ca150a14104.jpg
РИА Новости

На Украине сократилась численность населения

01:03 19.10.2019 (обновлено: 11:23 19.10.2019)
19982
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным на 1 сентября, в стране проживает 41,976 миллиона человек. На начало 2019 года численность населения составляла 42,153 миллиона человек.
"Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших — 53 родившихся", — уточняет пресс-служба ведомства.
При оценке численности населения не были учтены Крым, Севастополь и отдельные районы Донбасса.
Паспорт гражданина Украины
14 августа, 09:38Сказано в эфире
Крымский депутат: Украина боится переписи населенияВ Госдуме РФ прокомментировали указ президента Украины о гражданстве для россиян. Может ли решение Киева на что-то повлиять, в эфире радио Sputnik предположил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.
11683962225
Обсудить 80
Ситуация на УкраинеКрымСевастопольВ мире
Популярные комментарии
Нет никаких сорока миллионов на украине, давно уже! По самым оптимистичным оценкам там 30 с копейкой, поэтому и не проводят перепись!
19 октября, 01:09
kkwlinat
5611104
Вымирают, как мухи, отравленные национальным самосознанием.
19 октября, 01:04
sizif8
3921017
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Ротонда Капитолия в Вашингтоне
В конгрессе США потребовали признать "Азов" террористической организацией
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Лента
новостей
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" о газе для Украины
Силы США в Сирии близ Алеппо
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск оценил российское образование
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Церковь на острове Санторини
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28Вучич рассказал о росте товарооборота России и Сербии
20:27Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС
20:26Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки
20:23Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
Лента новостейМолния