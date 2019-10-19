На Украине сократилась численность населения

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным на 1 сентября, в стране проживает 41,976 миллиона человек. На начало 2019 года численность населения составляла 42,153 миллиона человек.
"Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших — 53 родившихся", — уточняет пресс-служба ведомства.
При оценке численности населения не были учтены Крым, Севастополь и отдельные районы Донбасса.