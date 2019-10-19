Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit

ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Мария Табак. Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.

Семнадцатого октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители Евросоюза объявили, что достигли нового соглашения по Brexit, парламентариям предстоит либо одобрить его, либо отвергнуть. Ситуация может развиваться по нескольким сценариям.

Суть соглашения

Соглашение Джонсона назвать новым достаточно сложно: на самом деле это тот самый документ, который еще в 2018 году согласовала тогдашний премьер Тереза Мэй, однако в него внесены некоторые изменения.

Все споры Великобритании и ЕС последних месяцев касались одного вопроса: о границе Северной Ирландии и Республики Ирландия. Недавние предложения британского премьера Бориса Джонсона сводились к тому, чтобы отказаться от упоминания "бэкстопа" - особого таможенно-пограничного режима на границе с Ирландией в тексте соглашения о Brexit, а торгово-экономические связи регулировать соглашением о свободной торговле.

Стороны согласились, что Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".

Соглашение также предусматривает, что Соединенное Королевство обеспечит свободу передвижения в Ирландию, из Ирландии и в пределах Ирландии "для граждан ЕС и членов их семей, независимо от их гражданства". Соглашение дает властям Северной Ирландии большую свободу в определении норм торгового регулирования.

Прогнозы делать трудно

Прогнозировать исход голосования достаточно трудно. Для победы Джонсону нужно 320 голосов, однако голосующих консерваторов всего 287, и не факт, что все они поддержат соглашение. Многие парламентарии заявляют, что Джонсон "сдал" Северную Ирландию и что нынешнее соглашение еще хуже соглашения Мэй. Лейбористы, шотландские националисты и североирландские юнионисты заявили, что не поддержат соглашение, однако некоторые члены партий вполне могут ослушаться своих руководителей. Либдемы заявили, что будут настаивать на вынесении соглашения на референдум, но эта идея вряд ли получит достаточную поддержку.

Многие парламентарии, в том числе, глава международного комитета Том Тугендхат, заявили, что поддержат "проклятое" соглашение только ради того, чтобы Великобритания не вышла 31 октября без соглашения. Таким образом, по всей видимости, перевес в числе голосов сторонников или противников соглашения будет минимальным: не исключено, что судьба соглашения зависит буквально от нескольких голосов.

Сценарии развития событий

В том случае, если парламент соглашение одобрит, то 31 октября Великобритания покидает Евросоюз с соглашением. С этого момента начнется переходный период, который продлится порядка полутора лет и в течение которого продолжат действовать все нынешние правила.

Однако, судя по заявлениям лидеров основных партий, существует большая вероятность того, что соглашение не получит одобрения парламента. Если парламент при этом вдруг поддержит идею выхода из ЕС 31 октября без соглашения (что практически исключено, поскольку абсолютное большинство парламентариев выступает против такого сценария), то Великобритания покинет ЕС в срок и без соглашения.

Если парламент отвергнет соглашение и при этом отвергнет выход без соглашения, то премьер Борис Джонсон в соответствии с недавно принятым законом обязан будет просить Евросоюз отсрочить Brexit до конца января. Однако поскольку сам премьер выступает против отсрочки, он может заявить о своем отношении в отдельном письме Евросоюзу, переложив таким образом на ЕС ответственность за принятие соответствующего решения. Джонсон теоретически может и вовсе нарушить закон или довести дело до того, что срок действия закона истечет, и тогда Великобритания также может покинуть ЕС без соглашения 31 октября.

Если ЕС не согласится на отсрочку, Великобритания покинет ЕС 31 октября без соглашения. Если согласится – то до конца января Великобритания останется в ЕС, и до тех пор ситуация в политической жизни страны может сильно измениться: оппозиция намерена поддержать проведение всеобщих выборов, не исключен вариант выражения недоверия премьеру. Либерал-демократы обещают добиваться вынесения нового соглашения на референдум, идея референдума не чужда и лейбористам.

Возможны и другие сценарии развития событий: парламентарии в субботу смогут внести поправки к предложению правительства. Поправки для голосования будет отбирать спикер Джон Беркоу, и некоторые из них потенциально могут в корне изменить ситуацию: например, обязать Джонсона просить о продлении срока Brexit в любом случае, запретить выход без соглашения и так далее.

Историческим является не только предмет голосования, но и сам факт проведения заседания в субботу.