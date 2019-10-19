РЖД готовы принять участие в железнодорожных проектах в Сербии

Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО "Российские железные дороги", на площади Красные Ворота в Москве

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские специалисты отслеживают планы развития железнодорожного транспорта в Сербии, в частности, эксперты изучают проект строительства железнодорожной линии между Новым Белградом и аэропортом им. Николы Теслы, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита российского премьера в Сербию.

Пресс-служба кабмина сообщила ранее, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Сербию в конце октября.

Корпоративная газета РЖД - "Гудок" - сообщала, что РЖД готовы рассмотреть возможность сотрудничества в проекте строительства железнодорожной линии Новый Белград – аэропорт Никола Тесла, а также участие в реконструкции участков Яинци – Мала Крсна и Ниш – Димитровград.

"Российские специалисты отслеживают все тенденции и планы развития железнодорожного транспорта в Сербии, включая проекты, которые сербская сторона прорабатывает и планирует к реализации", - ответил Приходько на вопрос, о перспективах участия РЖД в этих проектах.

"Что касается проекта аэроэкспресса, то эксперты внимательно изучают проект строительства железнодорожной линии, которая соединила бы Новый Белград и аэропорт им. Николы Теслы. Учитывается, в том числе, реальная загрузка аэропорта, количество перевозимых пассажиров на ближайшую обозримую перспективу, альтернативные варианты доставки до аэропорта", - добавил он.