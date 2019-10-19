Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T00:56Z
https://ria.ru/20191019/1559959696.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/59/1559855905_0:83:2559:1522_1036x0_80_0_0_b1bb259f6a261fb2d2e85d4962749aff.jpg
РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Медведев отметил недопустимость "ревизии" итогов Второй мировой войны

00:05 19.10.2019 (обновлено: 00:56 19.10.2019)
3286
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ревизия итогов Второй мировой войны недопустима, необходимо противостоять попыткам умалять заслуги СССР и его союзников в борьбе с фашизмом, а расхожий на Западе тезис о том, что Европу освободили США, является неприемлемой трактовкой, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Уж людям моего поколения и вашего поколения всегда казалось, что здесь никакой ревизии быть не может. Можно по-разному оценивать что-то, можно даже быть в разных лагерях, что называется, принадлежность к разным партиям, может быть. Но чёрное надо называть чёрным, фашизм – это фашизм. Белое нужно называть белым. Нужно помнить о том, кто принёс самую высокую цену на алтарь победы, чьими усилиями эта победа была достигнута", - сказал Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости".
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
16 октября, 04:00РИА Новости
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Он отметил, что попытки переписать историю были и раньше, однако "самое прискорбное" в нынешней ситуации то, что сегодня совершаются попытки переписать не отдельные события, а по сути, "переписать исторический тренд, повернуть всё вспять". "И это особенно недопустимо, когда речь идёт о таких тяжелейших испытаниях, которые выпали на долю человечества в ХХ веке. Я имею в виду Вторую мировую войну", - добавил глава правительства.
"В этом смысле тот союз, который у нас был, и та совместная борьба, которую мы вели, – это, очевидно, не должно подвергаться никаким сомнениям. К сожалению, в ряде стран действительно поставлены на поток не соответствующие историческим фактам гипотезы о том, кто там что начал, кто чему способствовал, кто в итоге победил, что потом происходило и как можно интерпретировать эти события. Всё это для того, чтобы заслонить самое главное: для чего вообще люди боролись и отдавали свою жизнь", - сказал российский премьер.
"Это приводит подчас к совершенно парадоксальным, может быть, даже неприемлемым трактовкам, интерпретациям. Некоторые школьники в Европе всерьёз утверждают, что Европу освобождали Соединённые Штаты Америки. Но мы же знаем, что это не так, что Европа была освобождена в значительной степени усилиями Советского Союза, конечно, при поддержке союзников из других стран. Но вот сейчас всё это уже стало общим местом", - заявил Медведев.
По его мнению, главная задача гражданского общества и в России, и в Сербии - противостоять этим попыткам.
Медведев посетит Сербию 19 октября по случаю 75-летия освобождения Белграда.
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша. Архивное фото
27 января 2018, 08:00РИА Новости
"Я пережил Освенцим": истории бывших узников концлагеря
1900004
Обсудить 4
80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)Дмитрий МедведевСербияРоссияСССРВ мире
Рекомендуем
Выход в открытый космос
В Москве покажут летавший на МКС скафандр "Победа", сделанный онкобольными
РИА
Новости
Салют в Москве
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Белграда
Сотрудник стационарной платформы нефтяной компании
Российские нефтяники будут работать под надзором искусственного интеллекта
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
На Украине сократилась численность населения
Лента
новостей
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Статуя Фемиды в суде
Суд арестовал начальника отдела ОМВД "Дорогомилово" по делу о мошенничестве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании
Станция скорой медицинской помощи
Четырнадцать человек пострадали в результате прорыва дамбы под Красноярском
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12 человек
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Отец пожертвовал собой ради спасения сына из-под колес автобуса
Зрительный зал
У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Медведев заявил о необходимости прагматизма в отношениях России и Сербии
20:28Вучич рассказал о росте товарооборота России и Сербии
20:27Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС
20:26Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки
20:23Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
Лента новостейМолния