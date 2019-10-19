Медведев отметил недопустимость "ревизии" итогов Второй мировой войны

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ревизия итогов Второй мировой войны недопустима, необходимо противостоять попыткам умалять заслуги СССР и его союзников в борьбе с фашизмом, а расхожий на Западе тезис о том, что Европу освободили США, является неприемлемой трактовкой, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Уж людям моего поколения и вашего поколения всегда казалось, что здесь никакой ревизии быть не может. Можно по-разному оценивать что-то, можно даже быть в разных лагерях, что называется, принадлежность к разным партиям, может быть. Но чёрное надо называть чёрным, фашизм – это фашизм. Белое нужно называть белым. Нужно помнить о том, кто принёс самую высокую цену на алтарь победы, чьими усилиями эта победа была достигнута", - сказал Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости"

Он отметил, что попытки переписать историю были и раньше, однако "самое прискорбное" в нынешней ситуации то, что сегодня совершаются попытки переписать не отдельные события, а по сути, "переписать исторический тренд, повернуть всё вспять". "И это особенно недопустимо, когда речь идёт о таких тяжелейших испытаниях, которые выпали на долю человечества в ХХ веке. Я имею в виду Вторую мировую войну", - добавил глава правительства.

"В этом смысле тот союз, который у нас был, и та совместная борьба, которую мы вели, – это, очевидно, не должно подвергаться никаким сомнениям. К сожалению, в ряде стран действительно поставлены на поток не соответствующие историческим фактам гипотезы о том, кто там что начал, кто чему способствовал, кто в итоге победил, что потом происходило и как можно интерпретировать эти события. Всё это для того, чтобы заслонить самое главное: для чего вообще люди боролись и отдавали свою жизнь", - сказал российский премьер.

"Это приводит подчас к совершенно парадоксальным, может быть, даже неприемлемым трактовкам, интерпретациям. Некоторые школьники в Европе всерьёз утверждают, что Европу освобождали Соединённые Штаты Америки. Но мы же знаем, что это не так, что Европа была освобождена в значительной степени усилиями Советского Союза, конечно, при поддержке союзников из других стран. Но вот сейчас всё это уже стало общим местом", - заявил Медведев.

По его мнению, главная задача гражданского общества и в России, и в Сербии - противостоять этим попыткам.