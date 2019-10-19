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РИА Новости
Туризм

Названы лучшие фестивали выходных

10:10 19.10.2019
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© РИА Новости / Александр АндреевУчастники карнавала на фестивале "Алушта. Green"
Участники карнавала на фестивале Алушта. Green
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 19 – окт, РИА Новости. В Москве, Алуште, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Перми пройдут самые интересные фестивали выходных, сообщает ТурСтат.
Туристический портал составил рейтинг фестивалей в России, которые проходят 19 и 20 октября. Он подготовлен по результатам анализа их уникальности и популярности.

"Зодчество", Москва

Международный фестиваль "Зодчество" проходит 19 октября в Гостином дворе. В программе — форум и лекторий с выступлениями творческих архитектурных мастерских, экспозиция "Регионы России", выставка конкурсных работ и спецпроектов по архитектурной тематике.

"Алушта. Green", Алушта, Крым

В Крыму проходит фестиваль экологии и современной культуры "Алушта. Green". Для гостей праздника открыты арт-объекты на набережной Профессорского уголка Алушты, хип-хоп лаборатория с мастер-классами по фристайлу, брэйк-дансу, диджеингу и игре на уличных барабанах. Также можно посетить костюмированный карнавал, лекции, кинопоказы, представления уличных театров и концерты.

"Зеленое Сердце", Ставрополь

Эко-арт фестиваль "Зеленое сердце" проходит 19 и 20 октября 2019 года в Ставрополе. Посетители смогут побывать на выставке-продаже экопродукции, сходить на лекции и мастер-классы по экологии. Также запланирован велопробег.

Rainy Days Jazz Fest, Санкт-Петербург

Международный джазовый фестиваль Rainy Days Jazz Fest состоится 19 и 20 октября 2019 года в Северной столице. На площадках фестиваля пройдут джазовые выступления группы Phronesis и Эллиота Галвина, дуэта JZ Replacement (Женя Стригалев и Джейми Мюррей), российских джазовых коллективов Андрея Красильникова и Евгения Пономарева на площадке Открытой киностудии ЛенДок.

"Джаз-Лихорадка", Пермь

Международный джазовый фестиваль "Джаз-лихорадка" будет проходить 19 и 20 октября 2019 года в ДК Солдатова в Перми. Гостей приглашают послушать выступления Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, трио Олега Бутмана и американского вокалиста Эллиота Маннерлин.
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