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РИА Новости
РИА Наука

Леденящие катастрофы. Астероиды, которые изменили историю Земли

08:00 19.10.2019 (обновлено: 08:15 19.10.2019)
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© Depositphotos / AndreusСтолкновение астероида с Землей
Столкновение астероида с Землей
© Depositphotos / Andreus
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным NASA, за год с Землей сблизилось около тысячи астероидов, но все прошли на безопасном расстоянии. Ежегодно в среднем семь космических тел достигают земной поверхности. Серьезных разрушений они не причиняют, но могут напугать, как это было с челябинским метеоритом. За известную нам геологическую историю по-настоящему катастрофических столкновений с астероидами не наберется и десятка.

Погибли даже насекомые

Под ледяным щитом Антарктиды, в районе Земли Уилкса, находится огромный кратер диаметром около пятисот километров. Исследователи подозревали о его существовании с 1960-х годов. В 2009-м, проанализировав данные со спутников GRACE, американские ученые подтвердили: речь идет об ударном кратере, образовавшемся от столкновения космического тела с земной поверхностью.
По оценкам специалистов, это событие случилось примерно 250 миллионов лет назад, что совпадает с крупнейшим в истории Земли массовым вымиранием — пермским. Тогда исчезли 96 процентов морских видов и 73 процента наземных позвоночных. Кроме того, единственный раз за всю историю планеты произошло массовое вымирание насекомых: исчезли почти 83 процента видов этого класса.
Животные погибли не мгновенно. Согласно исследованию Массачусетского университета, вымирание заняло примерно 60 тысяч лет. Китайские ученые считают, что срок значительно меньше и 90 процентов видов исчезли всего за несколько тысяч лет. Их добили вулканическая зима, парниковый эффект и закисление океанической воды — результат резкого усиления вулканической активности на территории современной Сибири — сибирских траппов. Как полагает группа, анализировавшая данные GRACE, обширные излияния базальтов из трещин могли быть следствием удара астероида, упавшего в районе Земли Уилкса. Это так называемый антиподный вулканизм, известный по следам на Луне и Марсе.
Впрочем, есть и альтернативные версии массового пермского вымирания: внезапный выброс метана, изменение химического состава морской воды, океанических течений и даже падение другого астероида — на территории современной Австралии.
CC0 / NASA/Dave Pape / Кратер Земли Уилкса в Антарктиде
Кратер Земли Уилкса в Антарктиде
CC0 / NASA/Dave Pape /
Кратер Земли Уилкса в Антарктиде

Исчезновение динозавров

Многие виды динозавров также могли исчезнуть с лица Земли из-за огромного астероида, упавшего 66 миллионов лет назад на полуостров Юкатан в современной Мексике. Тогда на этом месте было море глубиной не менее 30 метров.
Согласно подсчетам международной группы ученых, удар астероида по морскому дну был сопоставим со взрывом десяти атомных бомб. Мощнейшие цунами высотой в несколько сотен метров ушли вглубь материков. Загорелись леса, пожары распространились на тысячи километров.
Рисунок астероида около планеты Земля
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В горных породах на месте удара испарились серосодержащие минералы. В результате в атмосфере оказалось не менее 325 миллиардов тонн серы, что вызвало глобальное похолодание. Все динозавры, кроме птиц, морские завропсиды (мозазавры и плезиозавры), летающие ящеры и многие моллюски, в том числе аммониты и белемниты, не пережили этого катаклизма, погибли 16 процентов семейств морских животных и 18 процентов семейств сухопутных позвоночных.
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 3.0/CarportКратер Чиксулуб на полуострове Юкатан, образовавшийся в результате падения астероида 66 миллионов лет назад
Кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 3.0/Carport
Кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан, образовавшийся в результате падения астероида 66 миллионов лет назад

Сразу два удара

Примерно 34 миллиона лет назад планета лишилась 15 процентов всех родов животных. В океане вымерло больше всего видов древних китообразных (археоцетов), а на суше — парнокопытных и непарнокопытных.
В книге Сергея Вишневского из Института минералогии и петрографии СО РАН приводится гипотеза о том, что вымирание стало результатом резкого похолодания климата, которое в свою очередь было вызвано падением сразу двух астероидов: в Северной Америке (Чесапикский ударный кратер) и Сибири (кратер Попигай). Анализ пород, относящихся к этому геологическому периоду, показал, что вначале среднегодовые температуры росли, а потом случилось мощнейшее похолодание. По времени оно совпадает с падением астероидов.
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 3.0/Uwe Dedering/NzeeminЧесапикский и Попигайский ударный кратеры. Падение образовавших их астероидов могло спровоцировать вымирание животных 34 миллиона лет назад
Чесапикская и Попигайская астроблемы
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 3.0/Uwe Dedering/Nzeemin
Чесапикский и Попигайский ударный кратеры. Падение образовавших их астероидов могло спровоцировать вымирание животных 34 миллиона лет назад
По мнению геологов из Университетов Калифорнии и Техаса, после удара небесных тел о землю из-за огромного выброса пыли атмосфера стала менее прозрачна для солнечных лучей. Наступило глобальное похолодание, и не все животные сумели приспособиться к резкому изменению климата.

Небесная платина

Одно из последних крупных вымираний было примерно 13 тысяч лет назад. Тогда планета навсегда лишилась мамонтов, крупных бизонов и гигантских ленивцев. Одна из причин — похолодание и последующее оледенение, о которых известно из анализа ледяных кернов Гренландии.
В 2007 году американские исследователи выдвинули гипотезу, что оледенение — результат падения на Землю астероида или кометы. Двенадцать лет спустя американские ученые это подтвердили, изучив концентрацию платины в нескольких точках планеты. Дело в том, что данный металл в больших количествах содержится в метеоритах: если его много в горной породе, это может говорить о космическом ударе.
Специалисты обнаружили слои с повышенным содержанием платины в Южной Африке, Гренландии, Западной Азии, Южной и Северной Америках и Европе. Все они датируются одним и тем же периодом — 12 680 тысяч лет назад.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукНАСААнтарктидаГренландия
Популярные комментарии
Я думаю это господь корректирует эволюцию жизни на земле. Не мы первая цивилизация на земле и не мы последние, будут еще после нашего вымирания. ;)
19 октября, 10:15
CCossacks2001
720006
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