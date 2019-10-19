Истории родителей, забравших детей из школы на домашнее обучение

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Мария Семенова. Отличники и отстающие ученики, хулиганы, с которыми не справляются педагоги, и жертвы травли — по разным причинам некоторые дети перестают ходить в школу, заменяя ее домашним образованием. У многих из них никогда в жизни не было одноклассников, а единственным учителем на 11 лет оставалась мама. Одни считают, что это лучшее решение, другие утверждают: у "семейников" неминуемо возникнут проблемы в отношениях со сверстниками. Чем руководствуются родители, забирая ребенка из традиционной школы, и к чему это приводит — в материале РИА Новости.

"Синяк стал последней каплей"

У Оксаны Агеевой из Санкт-Петербурга пятеро детей. Старшая дочь ходила в школу лишь в первом и втором классе, потом учились только дома.

"Дочь посещала обычную школу, — рассказывает Оксана. — Не понравилось ни качество обучения, ни обстановка в классе. Дети творили ужасные вещи и не встречали отпора, я видела, что учитель не справляется. После того как один агрессивный мальчик ударил Наташу в глаз, а педагог попыталась это скрыть, мы ушли. Синяк стал последней каплей, но не основной причиной: весь первый год там изучали азбуку, а мой ребенок пришел уже бегло читающим. Потом мы посещали в элитную гимназию. Там тоже "выхлоп" был практически нулевой: педагог многое не успевал объяснить в классе, нам давали огромные домашние задания".

Семейное образование Агеева сначала опробовала на сыне — Михаиле. "Ему было шесть лет и четыре месяца, я видела, что интеллектуально он готов идти в школу, а психологически — нет: не завяжет шнурки, перепутает кабинеты. Решила устроить образовательный эксперимент, а если не получится, пойти на следующий год в первый класс, как и положено, с цветами. Но первые недели показали, насколько хорошо ему заниматься дома. В результате сын окончил школу в 15 лет с золотой медалью", — говорит Оксана.

© Фото : из личного архива Оксаны Агеевой Оксана Агеева © Фото : из личного архива Оксаны Агеевой Оксана Агеева

Она выступает в роли учителя уже 14 лет. Четверо ее детей уже получили аттестаты. Наталье — 21, она отучилась в музыкальном колледже, последний год провела в Америке по программе обмена студентами. Михаил поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет геологии.

"Не могут учиться самостоятельно"

У Агеевых пятидневка, график каникул совпадает со школьным: "Не хочу, чтобы у детей были комплексы из-за того, что они учатся, пока все гуляют". Большая часть занятий — в первой половине дня, но стандартных уроков по сорок пять минут нет.

"Не считаю эффективным отмерять сорок пять минут. Семейное обучение дает возможность отправлять ребенка на отдых не в определенное время, а когда ему это нужно. Стараюсь заканчивать урок, когда дети еще не совсем устали и готовы заниматься. Такой подход позволяет сохранять мотивацию", — аргументирует Оксана.

Она может выделить для каждого предмета больше или меньше времени, чем отводится в школьной программе — в зависимости от того, насколько это интересно и нужно ребенку. Раньше Агеевой приходилось вести занятия одновременно с несколькими детьми разного возраста. "Объясню тему одному, скажу, что решить, и поворачиваюсь ко второму: "Давай с упражнением разбираться". Могу параллельно диктовать и отвечать на вопросы. Это не очень удобно, но выхода не было", — признается мать.

© Фото : из личного архива Оксаны Агеевой Семья Агеевых © Фото : из личного архива Оксаны Агеевой Семья Агеевых

Впрочем, сообщество "семейников" неоднородно: взрослые спорят и критикуют методики друг друга. "Есть родители, которые верят, что дети должны учиться самостоятельно — они им выдадут стопку книг, поставят видеоролик и займутся своими делами. Но таким образом ребенок может не сдать аттестацию, провалить ОГЭ, — уверена Оксана. — Мне не нравятся онлайн-школы. Не хочу усаживать ребенка перед компьютером с видеозаписью. С детьми в основном занимаюсь я, еще есть репетитор — носитель английского языка, музыкальные, спортивные, художественные кружки. Перед ЕГЭ — подготовительные курсы".

"С туалетом на улице"

У Алеси Григорьевой из Омской области дома учатся четверо. "Когда мы переехали из города в деревню и дочка пошла в первый класс сельской школы, я с ужасом обнаружила, что там туалет на улице, а у нас вообще-то Сибирь. Перевели в райцентр, возили за восемь километров, но нас не устроила программа. Потом пробовали городскую школу, а это 40 километров от нашей деревни. В результате решили остановиться на домашнем образовании", — объясняет Григорьева.

© Фото : из личного архива Алеси Григорьевой Алеся Григорьева © Фото : из личного архива Алеси Григорьевой Алеся Григорьева

Обучением занимается ее муж, потому что "мама — существо податливое, создана для того, чтобы любить и жалеть". "Сложно отказаться от стереотипов, что в девять утра ребенок должен взять тетрадку и сесть за парту. Мы долго пытались смоделировать школу, перенести ее в домашние стены, но выяснилось, что это не нужно. Такого образовательного процесса у нас не получается. У нас все на доверии, мы относимся к детям как к высокоинтеллектуальным людям, с которыми можно вести дискуссию", — рассказывает Алеся.

При поддержке супруга она открыла центр развития интеллекта. "Наш бизнес был рожден из потребностей собственных детей. Мы привили им навыки учиться самостоятельно. Когда они прошли курс развития интеллекта, оказалось, что школьная программа не такая уж большая и сложная, ее не нужно изучать ежедневно. Сейчас мы даем ребенку контрольные вопросы, которые он должен знать к ежегодной аттестации. Дети самостоятельно выстраивают процесс, в сложных вопросах консультируются с нами, если нашей компетенции не хватает — нанимаем репетитора", — перечисляет тонкости Григорьева.

© Фото : из личного архива Алеси Григорьевой Семья Алеси Григорьевой © Фото : из личного архива Алеси Григорьевой Семья Алеси Григорьевой

"Полный провал"

Валерия Исаева из Липецка пробовала учить детей дома дважды. В первый раз — из-за того, что ее дочки (им тогда было семь и 14 лет) стали часто и тяжело болеть. Валерия решила, что должна заниматься с ними сама — так дети не подхватят заразу в школе.

"Безумно сложно было организовывать учебный процесс. У меня работа, приходилось вставать в пять утра, чтобы до семи сделать свои дела. При этом нужно готовить, убирать. Как другие мамы находят время еще и на себя, не понимаю", — признается Валерия.

Через полгода Исаева заметила, что дети практически не выходят из дома: "Они обе три раза в неделю посещают занятия по плаванию, но кроме этого их не выгнать на улицу: "Не хочу, лучше посмотрю мультики, почитаю книжку". У младшей даже результаты в спорте ухудшились. А когда дети утром идут пешком до школы, носятся на переменах, возвращаются домой — это все-таки активность, время на свежем воздухе". И девочек вернули в обычную школу. Это было четыре года назад.

В прошлом году Валерия снова решила учить младшую дома: дочь всерьез увлеклась плаванием, напряженные тренировки сложно было совмещать со школой. "Но это был полный провал: дочь меня не воспринимает как педагога", — сетует мать. Так девочка опять оказалась в традиционном учебном заведении.

Вместе с тем Исаева признает, что семейное образование как формат имеет право на существование: "То, что я не сумела справиться, не значит, что другие не смогут. Это неплохая альтернатива школе, но нужны сила воли и самоотверженность, чтобы посвятить всю себя ребенку. Я не выдержала: были свои задачи и дела".

Спортсмены, трудные подростки и "уставшие"

Обучение на дому выбирают разные дети: здесь и "умницы", которым несложно окончить школу в 14 лет, и трудные подростки, и жертвы буллинга — те, кому психологически некомфортно в коллективе.

Репетитор по русскому языку, с которым мы побеседовали, считает, что далеко не всем подходит подобная методика: "Есть дети, хорошо организованные, им нужно семейное образование, чтобы реализоваться, например, в музыке или спорте. Но бывают другие случаи: ребенок учился в школе, к седьмому-восьмому классу устал, его родители решили, что дома будет проще. Однако такие дети не отличаются работоспособностью, для них придется нанимать репетиторов буквально по всем предметам, постоянно их мотивировать, подгонять, стимулировать".

Среди "семейников" много проблемных учеников. "Есть дети с дислексией, дисграфией, дефицитом внимания. Если послушать разных мам, наберется много разных историй о семейном образовании", — говорит Оксана Агеева.

"Одного подростка учительский коллектив буквально выгнал на домашнее обучение: он прогуливал уроки, срывал дисциплину. А через год после ухода из учебного заведения сказал: "Я сдал экзамены лучше, чем если бы учился в школе", — добавляет Алеся Григорьева.

"Камера хранения для детей"

Большинство родителей, выбравших семейное образование, не сомневаются, что это единственный правильный путь для их отпрысков. "Мои дети — свободные личности, они могут иметь собственное мнение и быть независимыми. Они не сталкиваются с буллингом. Мы способны дать им образование более высокого уровня. Школа предоставляет минимум, который регламентирован стандартами. Чтобы развить ребенка, подготовить его к жизни в обществе, нужны другие знания. А в учебном заведении созданы искусственные условия — это временная камера хранения, куда родители сдают своих отпрысков, чтобы избавиться от проблем", — уверена Григорьева.

Оксана Агеева также не сомневается в преимуществах домашней методики: "Все мои дети окончили школу с золотой медалью. Если в семье каждый день занимаются с ребенком, уровень образования будет выше школьного".

Оксана признает: на заботу о детях уходят почти все силы. "Но я всегда выкраивала время для себя. Все успеть никогда не получается: либо в доме не убрано, но сделаны уроки, либо уроки не сделаны, зато мы сходили на прогулку. Хвост вытащил — клюв увяз, и наоборот", — смеется она.

"Ребенок круглосуточно с тобой"

"Семейники" убеждены, что такая форма обучения улучшает детско-родительские отношения.

"Бывает, что женщину попрекают материнством, говорят ей: "Отпусти ребенка". Но это нормально — быть со своими детьми, видеть, как они растут, не обделять их, не передавать посторонним людям, общаться с ними не только по вечерам. Мне нравится проводить время с ними, хотя они не всегда находятся дома — встречаются и с другими людьми", — отстаивает свою позицию Агеева.

"При семейном образовании восстанавливается потерянная связь между родителями и детьми. Ребенок круглосуточно с тобой, ты для него авторитет, знаешь его, понимаешь, что ему необходимо", — поддерживает Григорьева.

Однако репетиторы, работающие иногда в таких семьях, уточняют: на домашнее обучение детей забирают в основном родители, склонные к гиперопеке.

Обвинения и контраргументы

У семейного образования много противников. Их главные аргументы: детей "выдергивают" из процесса социализации, они не получают нужных знаний, потому что родители не могут заменить собой весь педагогический коллектив.

"Семейники" парируют: у детей есть друзья, они ведут активную жизнь. "Наши мальчики и девочки открыты миру гораздо больше, чем те, кто в школе. Им хватает общения. Есть большое сообщество родителей, мы вместе ездим на экскурсии, проводим соревнования", — замечает Алеся.

Также родителей "домашних" учеников часто обвиняют в неактуальности знаний, которые они дают детям. Действительно, практически все собеседники агентства подчеркнули, что не пользуются современными учебниками — предпочитают послереволюционные или классические советские издания.

"Школа стала менее безопасной"

Дать оценку семейному образованию РИА Новости попросило Галину Бурменскую, доцента кафедры возрастной психологии МГУ имени Ломоносова: "Человек должен научиться сотрудничать, согласовывать свои действия с другими, понимать и принимать сверстников. Это многосторонний процесс, родители не могут заменить собой социум. Если они сделают так, чтобы ученик получал общение в других местах, то семейное образование — приемлемый вариант. Но если ребенок оказывается в изоляции, это наносит ему ущерб. Некоторые дети способны большую часть времени организовывать свою работу самостоятельно, а у других высока потребность в общении, новых впечатлениях. Они будут чувствовать себя запертыми — как в тюрьме".