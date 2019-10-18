Помпео надеется на выполнение условий соглашения по Сирии в ближайшие часы

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. США рассчитывают на выполнение Турцией и курдами обязательств по соглашению о перемирии на северо-востоке Сирии в течение ближайших часов и дней, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"Прекращение огня начало действовать после распространения заявления, прошло уже примерно 24 часа. Надеюсь, что мы сможем продолжать выполнять перемирие. Сегодня была некоторая активность", - сказал Помпео после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, была также и "позитивная активность", а именно "начало координации", чтобы обеспечить безопасный вывод боевиков курдских сил YPG (силы самообороны сирийских курдов) из зон, контролируемых Турцией и затрагиваемых соглашением.

"Надеемся, в ближайшие часы турецкая сторона и курды всерьез воспримут обязательства, которые они взяли, и мы достигнем буквально в течение 96 часов обязательств, которые были указаны в параграфах соглашения", - отметил госсекретарь США в ходе краткого подхода.

Он также сообщил, что проинформировал НАТО об итогах переговоров с Турцией. "Мы обсуждали необходимость окончательной победы над ИГ* и о достижении политического урегулирования в Сирии", - заявил Помпео.

Он также призвал европейские страны забрать боевиков, которые были взяты в плен в Сирии. "Сегодня стало известно, что некоторые страны могут быть готовы принять этих боевиков. Я этим удовлетворен и разочарован, что это не произошло ранее", - сказал он, напомнив, что США просили все страны, граждане которых воевали в регионе, "забрать их обратно на родину".

Помпео отметил, что США "добились некоторого успеха" на этом направлении, но со стороны европейских стран успех был "не очень большим".

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности..