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РИА Новости
Война в Сирии

Помпео надеется на выполнение условий соглашения по Сирии в ближайшие часы

22:59 18.10.2019 (обновлено: 23:37 18.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. США рассчитывают на выполнение Турцией и курдами обязательств по соглашению о перемирии на северо-востоке Сирии в течение ближайших часов и дней, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.
"Прекращение огня начало действовать после распространения заявления, прошло уже примерно 24 часа. Надеюсь, что мы сможем продолжать выполнять перемирие. Сегодня была некоторая активность", - сказал Помпео после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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По его словам, была также и "позитивная активность", а именно "начало координации", чтобы обеспечить безопасный вывод боевиков курдских сил YPG (силы самообороны сирийских курдов) из зон, контролируемых Турцией и затрагиваемых соглашением.
"Надеемся, в ближайшие часы турецкая сторона и курды всерьез воспримут обязательства, которые они взяли, и мы достигнем буквально в течение 96 часов обязательств, которые были указаны в параграфах соглашения", - отметил госсекретарь США в ходе краткого подхода.
Он также сообщил, что проинформировал НАТО об итогах переговоров с Турцией. "Мы обсуждали необходимость окончательной победы над ИГ* и о достижении политического урегулирования в Сирии", - заявил Помпео.
Он также призвал европейские страны забрать боевиков, которые были взяты в плен в Сирии. "Сегодня стало известно, что некоторые страны могут быть готовы принять этих боевиков. Я этим удовлетворен и разочарован, что это не произошло ранее", - сказал он, напомнив, что США просили все страны, граждане которых воевали в регионе, "забрать их обратно на родину".
Помпео отметил, что США "добились некоторого успеха" на этом направлении, но со стороны европейских стран успех был "не очень большим".
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности..
*Запрещенная в России террористическая организация
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