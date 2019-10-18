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РИА Новости

"Норникель" вошел в сотню лучших работодателей мира по версии Forbes

23:03 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРегистрация участников годового общего собрания акционеров ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" в холле гостиницы "Президент-отель"
Регистрация участников годового общего собрания акционеров ПАО Горно-металлургическая компания Норильский никель в холле гостиницы Президент-отель
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Регистрация участников годового общего собрания акционеров ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" в холле гостиницы "Президент-отель". Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Горно-металлургическая компания "Норильский никель" заняла 36-е место в рейтинге лучших работодателей мира Global 2000: The World`s Best Employers, подготовленном американским Forbes и компанией Statista, оказавшись единственной российской компанией в первой сотне рейтинга.
Помимо "Норникеля" в числе 500 лучших работодателей мира оказались еще 6 российских компаний.
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Так, Московская биржа оказалась на 138-м месте рейтинга. "Роснефть" заняла 207-е место, а на 311-м расположилась Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), принадлежащая "Ростеху". "Северсталь", одна из крупнейших горнодобывающих компаний России, заняла 380-е место. "Русгидро" оказалась последней российской компаний в рейтинге Forbes и Statista, заняв 437-е место.
Первое место рейтинга третий год подряд занимает Alphabet, материнская компания Google, сообщает Forbes. Вторую строчку занимает Microsoft. Тройку лучших работодателей замыкает производитель открытого программного обеспечения Red Hat, который компания IBM купила в этом году за 34 миллиарда долларов.
Как уточняет Forbes, рейтинг основан на мнении 1,4 миллиона сотрудников 2000 крупнейших публичных компаний мира. Респонденты оценивали нанимателей, а также вероятность того, что посоветуют своего работодателя другу или члену семьи. Кроме того, они указывали других работодателей, которыми восхищаются.
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