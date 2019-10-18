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РИА Новости

В Каталонии с начала беспорядков задержали почти 130 человек

22:31 18.10.2019
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© Sputnik / Daniel Martin Акция протеста в Барселоне
 Акция протеста в Барселоне
© Sputnik / Daniel Martin
Акция протеста в Барселоне
БАРСЕЛОНА, 18 окт – РИА Новости. Почти 130 человек были задержаны правоохранительными органами в ходе беспорядков, которые продолжаются в испанском автономном сообществе Каталония с начала недели, сообщил и.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.
Согласно данным, которые привел и.о. главы МВД на пресс-конференции в Мадриде, с подельника задержаны 128 человек, 207 сотрудников правоохранительных органов пострадали, сожжены более 800 контейнеров, повреждены около 100 полицейских машин. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал 24 Horas.
"Марш за свободу" в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

Акция протеста в Барселоне
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Jon Nazca

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

Акция протеста в Барселоне
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

Полиция на акции протеста в Барселоне
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Manu Fernandez

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Bernat Armangue

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Акция протеста в Барселоне
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Albert Gea

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Акция протеста в Барселоне
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
© AP Photo / Manu Fernandez

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

Акция протеста в Барселоне
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AFP 2019 / Josep Lago

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

Акция протеста в Барселоне
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
© AFP 2019 / Josep Lago

Участники акции протеста в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
Комментируя беспорядки, происходящие в Барселоне недалеко от штаб-квартиры представительства Национальной полиции, и.о. министра сообщил, что в них участвуют около 400 радикалов. "На их насильственные действия отвечают Национальная полиция и (каталонские правоохранительные органы) Mossos de Escuadra, чтобы избежать более серьезных инцидентов", - пояснил Гранде-Марласка. Он напомнил, что уголовное наказание за подобные действия предусматривает до шести лет заключения.
В Каталонии в пятницу проходит всеобщая забастовка в связи с приговором Верховного суда каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Акция протеста в Барселоне
Вчера, 19:06РИА Новости
Сторонники независимости Каталонии заблокировали центр Барселоны
Помимо мирных акций протеста, радикалы перекрывают дороги, происходят столкновения с полицией. В Барселоне параллельно с мирным митингом протеста, в котором приняли участие более полумиллиона человек, начались столкновения другой манифестации с полицией. Радикалы строят баррикады, вырывают дорожные знаки, переворачивают мусорные контейнеры и поджигают их. Они забрасывают полицию бутылками, банками, другими предметами. Правоохранительные органы применяют дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ.
Столкновения в настоящий момент также происходят в Жироне.
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