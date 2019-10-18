В Каталонии с начала беспорядков задержали почти 130 человек

БАРСЕЛОНА, 18 окт – РИА Новости. Почти 130 человек были задержаны правоохранительными органами в ходе беспорядков, которые продолжаются в испанском автономном сообществе Каталония с начала недели, сообщил и.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Согласно данным, которые привел и.о. главы МВД на пресс-конференции в Мадриде, с подельника задержаны 128 человек, 207 сотрудников правоохранительных органов пострадали, сожжены более 800 контейнеров, повреждены около 100 полицейских машин. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал 24 Horas

Комментируя беспорядки, происходящие в Барселоне недалеко от штаб-квартиры представительства Национальной полиции, и.о. министра сообщил, что в них участвуют около 400 радикалов. "На их насильственные действия отвечают Национальная полиция и (каталонские правоохранительные органы) Mossos de Escuadra, чтобы избежать более серьезных инцидентов", - пояснил Гранде-Марласка. Он напомнил, что уголовное наказание за подобные действия предусматривает до шести лет заключения.

В Каталонии в пятницу проходит всеобщая забастовка в связи с приговором Верховного суда каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Помимо мирных акций протеста, радикалы перекрывают дороги, происходят столкновения с полицией. В Барселоне параллельно с мирным митингом протеста, в котором приняли участие более полумиллиона человек, начались столкновения другой манифестации с полицией. Радикалы строят баррикады, вырывают дорожные знаки, переворачивают мусорные контейнеры и поджигают их. Они забрасывают полицию бутылками, банками, другими предметами. Правоохранительные органы применяют дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ.