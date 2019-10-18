В Каталонии более 30 человек пострадали в ходе беспорядков

БАРСЕЛОНА (Испания), 18 окт – РИА Новости. Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в Каталонии в день всеобщей забастовки.

Самое большое количество пострадавших - 25 человек – в Барселоне. В каталонской столице в пятницу произошли беспорядки в районе, где расположено управление Национальной полиции. Еще пять человек пострадали в других районах провинции Барселоны, в Таррагоне за медицинской помощью обратились два человека, трое – в Льейде.

Национальная полиция сообщила об аресте десяти человек. Каталонские правоохранительные органы сообщили РИА Новости, что по итогам сегодняшних событий задержанных пока нет, но два человека задержаны в связи с беспорядками, которые произошли в ночь с четверга на пятницу.

В Каталонии в пятницу проходит всеобщая забастовка в связи с приговором Верховного суда каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Помимо мирных акций протеста, радикалы перекрывают дороги, происходят столкновения с полицией. В Барселоне параллельно с мирным митингом протеста, в котором приняли участие более полумиллиона человек, начались столкновения другой манифестации с полицией. Радикалы строили баррикады, вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их. Они забрасывали полицию бутылками, банками, другими предметами. Правоохранительные органы применили дубинки и резиновые пули. Практически весь центр каталонской столицы заблокирован манифестантами.