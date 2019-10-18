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РИА Новости

В Каталонии более 30 человек пострадали в ходе беспорядков

22:11 18.10.2019
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© Sputnik / Daniel Martin Акция протеста в Барселоне
 Акция протеста в Барселоне
© Sputnik / Daniel Martin
Акция протеста в Барселоне
БАРСЕЛОНА (Испания), 18 окт – РИА Новости. Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в Каталонии в день всеобщей забастовки.
Самое большое количество пострадавших - 25 человек – в Барселоне. В каталонской столице в пятницу произошли беспорядки в районе, где расположено управление Национальной полиции. Еще пять человек пострадали в других районах провинции Барселоны, в Таррагоне за медицинской помощью обратились два человека, трое – в Льейде.
"Марш за свободу" в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

Акция протеста в Барселоне
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Jon Nazca

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

Акция протеста в Барселоне
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

Полиция на акции протеста в Барселоне
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Manu Fernandez

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Bernat Armangue

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Акция протеста в Барселоне
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Albert Gea

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Акция протеста в Барселоне
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
© AP Photo / Manu Fernandez

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

Акция протеста в Барселоне
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AFP 2019 / Josep Lago

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

Акция протеста в Барселоне
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
© AFP 2019 / Josep Lago

Участники акции протеста в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
Национальная полиция сообщила об аресте десяти человек. Каталонские правоохранительные органы сообщили РИА Новости, что по итогам сегодняшних событий задержанных пока нет, но два человека задержаны в связи с беспорядками, которые произошли в ночь с четверга на пятницу.
В Каталонии в пятницу проходит всеобщая забастовка в связи с приговором Верховного суда каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Помимо мирных акций протеста, радикалы перекрывают дороги, происходят столкновения с полицией. В Барселоне параллельно с мирным митингом протеста, в котором приняли участие более полумиллиона человек, начались столкновения другой манифестации с полицией. Радикалы строили баррикады, вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их. Они забрасывали полицию бутылками, банками, другими предметами. Правоохранительные органы применили дубинки и резиновые пули. Практически весь центр каталонской столицы заблокирован манифестантами.
Акция протеста в Барселоне
Вчера, 18:44Туризм
В Барселоне продавцы сувениров жалуются на падение продаж в дни митингов
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек получили сроки от 9 до 13 лет заключения за мятеж, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. В ходе столкновений в разных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 550 человек, в том числе более 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны более ста человек.
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Беспорядки в КаталонииКаталонияБарселонаИспанияВ мире
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