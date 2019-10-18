Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit

Те же яйца, но дороже. Палата общин соберется на Brexit как на войну

Последний раз палата общин созывалась в субботу в 1982, перед тем как схлестнуться с Аргентиной за Фолклендские острова. Но сейчас-то бьются даже не с Брюсселем, а друг с другом. Хотя выходной для сражения – это как раз то, что надо. Речь же о выходе.