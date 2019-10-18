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РИА Новости

Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit

22:06 18.10.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне голосования британского парламента по новому соглашению о Brexit призвал поддержать сделку, чтобы 31 октября страна покинула Евросоюз.
Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Twitter премьер-министра.
"Друзья, мы договорились об отличной новой сделке по Brexit. Эта новая сделка позволяет нам покинуть ЕС в двухнедельный срок 31 октября. Так что мы можем сфокусироваться на приоритетах общества и вместе вернуть страну обратно", - обратился Джонсон к парламентариям и гражданам.
По словам премьер-министра, новое соглашение позволяет Британии "вернуть контроль над законами, границами, финансами и торговлей без перебоев". Также сделка "устанавливает новые отношения с ЕС, основанные на свободной торговле и дружелюбном сотрудничестве".
Британия покинет Таможенный союз ЕС и сможет заключать соглашения о свободной торговле со странами во всем мире. "Завтра у парламентариев будет возможность проголосовать за эту сделку так, чтобы Великобритания могла вернуть себе контроль, покинуть ЕС и двигаться вперед", - отметил Джонсон.
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Те же яйца, но дороже. Палата общин соберется на Brexit как на войнуПоследний раз палата общин созывалась в субботу в 1982, перед тем как схлестнуться с Аргентиной за Фолклендские острова. Но сейчас-то бьются даже не с Брюсселем, а друг с другом. Хотя выходной для сражения – это как раз то, что надо. Речь же о выходе.
"Я хочу, чтобы мы выполнили Brexit в субботу, чтобы мы могли двигаться вперед к другим приоритетам, таким как уровень жизни, система здравоохранения, сокращение преступности и защита окружающей среды. Давайте осуществим Brexit!" - заключил глава британского правительства.
В субботу палата общин парламента Великобритании проголосует по тексту нового соглашения о Brexit, достигнутого между Лондоном и Брюсселем в четверг. Правительство внесет предложение либо проголосовать за соглашение, либо согласиться с выходом из ЕС без соглашения. Депутаты также имеют право вносить поправки к предложению правительства.
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