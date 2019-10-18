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РИА Новости
Война в Сирии

Столтенберг приветствовал заявление США и Турции о прекращении огня в Сирии

21:50 18.10.2019 (обновлено: 22:27 18.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО приветствует тот факт, что два союзника по альянсу, США и Турция, смогли согласовать совместное заявление по перемирию на севере Сирии, это создает основу для деэскалации ситуации, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.
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Столтенберг провел в пятницу встречу с госсекретарем США Майком Помпео.
"Благодарю вас, что вы проинформировали Североатлантический совет после своей поездки в Турцию. Мы обсудили сегодня ситуацию на северо-востоке Сирии и совместное заявление США и Турции. Я приветствую, что два союзника НАТО договорились о продвижении вперед, мы все понимаем, что ситуация на северо-востоке Сирии хрупкая и сложная. Я верю, что это заявление поможет деэскалировать ситуацию и улучшить ситуацию на местах", - заявил генсек.
По его словам, заявление "важно, потому что может предоставить основу для прогресса и снижения напряженности".
"НАТО является важной площадкой для всех союзников, чтобы вместе решать общие озабоченности в сфере безопасности. Ситуация на северо-востоке Сирии вызывает обеспокоенность у всех союзников. Я посещал Турцию в пятницу и заявлял, что Турция находится на передовой позиции очень неустойчивого региона … у Турции есть легитимные озабоченности в сфере безопасности. Но в то же время я выражал глубокую обеспокоенность опасностью эскалации ситуации", - напомнил он.
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Столтенберг также сообщил, что сирийская тематика будет обсуждаться на встрече министров обороны на следующей неделе.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* запрещенная в России террористическая организация.
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