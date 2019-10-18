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РИА Новости

Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко

21:48 18.10.2019 (обновлено: 22:51 18.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин заявил, что средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения Виктора Януковича, были незаконно поделены между представителями властей во время президентства Петра Порошенко.
"Якобы Порошенко и Луценко арестовали (провели спецконфискацию — ред.) 1,5 миллиарда долларов денег Януковича… Рассказываю как было, Януковича денег там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича", — уточнил Кислин на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, деньги изъяли из банка якобы для государства в бюджет, но это не соответствует действительности.
Как отметил Кислин, ссылаясь на имеющиеся у него документы, 503 миллиона долларов были перечислены в пользу Порошенко через бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, ранее носившего фамилию Свинарчук.
Еще 300 миллионов перечислили экс-генпрокурору Юрию Луценко, а 20 миллионов — на "коррупционные счета" экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, добавил Кислин.
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После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти во время президентства Порошенко хотели привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении них расследуются уголовные дела, в частности, о хищении госсредств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.
Ранее Луценко неоднократно заявлял, что Янукович якобы "украл у Украины 40 миллиардов долларов", что сравнимо с годовым бюджетом страны. Кроме того, генпрокурор в прошлом году сообщил, что ведомству удалось черед суд добиться спецконфискации в госбюджет 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, которые подконтрольны окружению экс-президента. В феврале Генпрокуратура заявила о спецконфискации почти 1,5 миллиарда гривен (54,5 миллиона долларов), принадлежащих окружению Януковича.
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Сэм КислинСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоЮрий ЛуценкоВиктор ЯнуковичСШАУкраинаВ мире
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