Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин заявил, что средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения Виктора Януковича, были незаконно поделены между представителями властей во время президентства Петра Порошенко.

"Якобы Порошенко и Луценко арестовали (провели спецконфискацию — ред.) 1,5 миллиарда долларов денег Януковича… Рассказываю как было, Януковича денег там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича", — уточнил Кислин на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, деньги изъяли из банка якобы для государства в бюджет, но это не соответствует действительности.

Как отметил Кислин, ссылаясь на имеющиеся у него документы, 503 миллиона долларов были перечислены в пользу Порошенко через бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, ранее носившего фамилию Свинарчук.

Еще 300 миллионов перечислили экс-генпрокурору Юрию Луценко, а 20 миллионов — на "коррупционные счета" экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, добавил Кислин.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти во время президентства Порошенко хотели привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении них расследуются уголовные дела, в частности, о хищении госсредств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.