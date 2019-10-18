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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган раскрыл детали телефонного разговора с Трампом

21:38 18.10.2019
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© REUTERS / Murat Kamaci/Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
© REUTERS / Murat Kamaci/Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о своем телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого турецкий лидер выразил удовлетворение шагами двух стран по созданию зоны безопасности на севере Сирии.
Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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"В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом мы обменялись мнениями по двусторонним вопросам, а также о безопасной зоне, которую планируется установить к востоку от Евфрата. Я поделился с ним удовлетворением от взаимных шагов, предпринятых нами для укрепления турецко-американских отношений, которые базируются на глубоко укоренившихся и прочных основах. Желаю, чтобы наши совместные усилия продолжались для восстановления мира, процветания и стабильности нашего региона, в первую очередь в безопасной зоне на севере Сирии", - написал Эрдоган в Twitter.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииДональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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