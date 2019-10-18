Трамп заявил о восстановлении Турцией режима прекращения огня в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Турция полностью восстановила режим прекращения огня на севере Сирии, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Они вернулись к полной паузе (в боевых действиях)", - сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил его о прекращении небольших перестрелок, наблюдавшихся в зоне турецкой операции.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.