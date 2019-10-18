Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T20:30Z
https://ria.ru/20191018/1559956012.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153656/01/1536560127_0:0:2406:1354_1036x0_80_0_0_48a671ed937cfc65c92d0b40fdc986f2.jpg
РИА Новости

Трамп рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем до саммита АТЭС

20:30 18.10.2019
263
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на церемонии встречи глав делегаций государств - участников "Группы двадцати". 30 ноября 2018
Президент США Дональд Трамп на церемонии встречи глав делегаций государств - участников Группы двадцати. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре.
"Думаю, что (соглашение) будет подписано довольно легко. Надеюсь, что к саммиту в Чили, где мы с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином – ред.) оба будем", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
На текущей неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который их президенты подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел на прошлой неделе, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.
Китайская экономика на волне торговой войны с США рекордно замедлилась. Согласно опубликованным ранее в пятницу данным государственного статистического бюро Китая, в третьем квартале 2019 года она выросла только на 6% (по сравнению с третьим кварталом 2018 года), это стало самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.
Города мира. Пекин
15 октября, 10:59РИА Новости
Китай планирует наращивать закупки сельхозпродукции в США
200012
Обсудить 0
АТЭСДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько
Россия и Сербия вскоре выйдут на контракт по созданию Центра ядерной науки
РИА
Новости
Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
РЖД готовы принять участие в железнодорожных проектах в Сербии
Здание министерства иностранных дел РФ
Москва надеется подписать с Минском соглашение о признании виз в этом году
Символический сварной шов Турецкого потока
Первую нитку "Турецкого потока" начали заполнять газом
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о восстановлении Турцией режима прекращения огня в Сирии
Железнордорожная станция в Сербии
Россия допускает обсуждение концессии на железной дороге Сербии
Турецкая военная техника на границе с Сирией
В ООН оценили обстановку в Сирии после приостановки Турцией операции
Флаг Китая
Пекин выразил США протест из-за новых требований к китайским дипломатам
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о "грубой ошибке НАТО" в Сирии
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук назвал премьера Украины и его министров командой дилетантов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
Эрдоган раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
09:09Дамба в Красноярском крае была построена с массой нарушений, заявили власти
Лента новостейМолния