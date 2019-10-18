Трамп рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем до саммита АТЭС

"Думаю, что (соглашение) будет подписано довольно легко. Надеюсь, что к саммиту в Чили, где мы с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином – ред.) оба будем", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

На текущей неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который их президенты подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел на прошлой неделе, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.

Китайская экономика на волне торговой войны с США рекордно замедлилась. Согласно опубликованным ранее в пятницу данным государственного статистического бюро Китая, в третьем квартале 2019 года она выросла только на 6% (по сравнению с третьим кварталом 2018 года), это стало самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.