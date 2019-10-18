"Уволенные" чиновники опровергли данные о "зачистках" в окружении Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 18 окт – РИА Новости. Герои публикаций СМИ об увольнениях и задержаниях в ближайшем окружении главы Чечни Рамзана Кадырова в эфире Герои публикаций СМИ об увольнениях и задержаниях в ближайшем окружении главы Чечни Рамзана Кадырова в эфире грозненского телевидения опровергли эти данные.

Ранее " Новая газета " написала, что в Чечне проводятся задержания и увольнения чиновников из близкого окружения Кадырова. Назывались конкретные имена, в том числе экс-начальник ГИБДД по Чечне Шамхан Денилханов, экс-депутат парламента Чечни Шамиль Магомаев, замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинов, начальник ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхъяев, бывший вице-премьер Чечни Халид Вайханов. Кадыров на совещании правительства поручил директору телерадиокомпании "Грозный" Ахмеду Дудаеву организовать эфир с якобы задержанными чиновниками, чтобы они "сами рассказали правду".

"Каждый год меня "увольняют", "расстреливают". Хочу сказать авторам - "не дождетесь". Я с 4 октября нахожусь в отпуске, как только он закончится, этим вопросом займутся юристы. Я буду искать людей, которые занимаются этими "вбросами", по закону, чести и совести", - заявил Алаудинов в репортаже ЧГТРК "Грозный". По его словам, за подобными публикациями стоят враги России и Чечни, которые хотят очернить главу республики Рамзана Кадырова, а через него и руководство страны.

Глава ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхъяев также опроверг сведения о своем увольнении. "После основных мероприятий, прошедших в октябре (День города, День учителя и День молодежи – ред.), я взял отпуск до 2 ноября, это проверить при желании очень легко, мы открыты, любую информацию можно найти даже на сайте", - отметил Яхъяев. В эфире показали выписку из приказа об отпуске Яхъяева, подписанного главой МЧС Зиничевым.

Бывший вице-премьер Халид Вайханов рассказал, что ныне занимает пост заместителя председателя Конституционного суда республики. По его словам, он является односельчанином Рамзана Кадырова, и, помимо рабочих отношений, их связывает давняя дружба. "Мы одна команда, мы на пути Ахмата-Хаджи Кадырова и до конца своей жизни не свернем с него", - подчеркнул Вайханов.