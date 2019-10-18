Советник Трампа нанял в Киеве вооруженную охрану из-за угроз

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин заявил в пятницу на пресс-конференции, что получал угрозы в связи с тем, что занимается расследованием коррупции на Украине, он вынужден нанять охрану в Киеве.

Ранее Кислин утверждал, что Петр Порошенко, будучи президентом Украины, вывел из страны не менее 8 миллиардов долларов.

"Действительно (мне – ред.) угрожали, звонили. Поэтому я охрану взял, когда приехал в Киев", - заявил Кислин, отвечая на вопрос, поступали ли ему угрозы в связи с тем, что он занимается расследование коррупции на Украине.

Он утверждает, что ему предлагали деньги. "Даже предлагали отдать мои деньги, я их не взял. Двадцать три миллиона (долларов – ред.) предлагали", - добавил он. Кислин уточнил, что его охрана вооружена.

Порошенко был президентом Украины с июня 2014 года по май 2019-го.