Советник Трампа нанял в Киеве вооруженную охрану из-за угроз

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин заявил в пятницу на пресс-конференции, что получал угрозы в связи с тем, что занимается расследованием коррупции на Украине, он вынужден нанять охрану в Киеве.
Ранее Кислин утверждал, что Петр Порошенко, будучи президентом Украины, вывел из страны не менее 8 миллиардов долларов.
"Действительно (мне – ред.) угрожали, звонили. Поэтому я охрану взял, когда приехал в Киев", - заявил Кислин, отвечая на вопрос, поступали ли ему угрозы в связи с тем, что он занимается расследование коррупции на Украине.
Он утверждает, что ему предлагали деньги. "Даже предлагали отдать мои деньги, я их не взял. Двадцать три миллиона (долларов – ред.) предлагали", - добавил он. Кислин уточнил, что его охрана вооружена.
Порошенко был президентом Украины с июня 2014 года по май 2019-го.
В настоящее время Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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