Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T21:02Z
https://ria.ru/20191018/1559954597.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155529/59/1555295985_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_bff4ebe7bc88345a9dafea246b751d01.jpg
РИА Новости

СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера"

19:45 18.10.2019 (обновлено: 21:02 18.10.2019)
7306
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.
В тексте письма, которое датировано 16 июля, говорится о согласии Украины рассмотреть положения "формулы Штайнмайера".
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна
17 октября, 08:00РИА Новости
Хитрый план Зеленского: что делал премьер Украины в гостях у нацистов
"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы", — говорится в приложении к документу.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", в соответствии с положениями которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования документа. Помимо этого, удалось договориться о разведении войск, однако оно неоднократно срывалось украинской стороной.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
83146311
Обсудить 1
Андрей БогданСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
РИА
Новости
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Лента
новостей
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" направит "Газпрому" иски на 11 миллиардов долларов
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры Вован и Лексус "предупредили" главу Аляски о "российской угрозе"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о "грубой ошибке НАТО" в Сирии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Военнослужащие армии Украины
Киев заявил, что принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
Лента новостейМолния