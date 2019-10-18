СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера"

Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украинское издание Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.

В тексте письма, которое датировано 16 июля, говорится о согласии Украины рассмотреть положения "формулы Штайнмайера".

"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы", — говорится в приложении к документу.

Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", в соответствии с положениями которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования документа. Помимо этого, удалось договориться о разведении войск, однако оно неоднократно срывалось украинской стороной.