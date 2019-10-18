СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.
В тексте письма, которое датировано 16 июля, говорится о согласии Украины рассмотреть положения "формулы Штайнмайера".
"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы", — говорится в приложении к документу.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", в соответствии с положениями которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования документа. Помимо этого, удалось договориться о разведении войск, однако оно неоднократно срывалось украинской стороной.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru