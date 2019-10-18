МИД передал США ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия передала США ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.

Эту информацию РИА Новости подтвердили в МИД.

Ранее на этой неделе стало известно, что трех сотрудников посольства США сняли с поезда, следовавшего из Неноксы. В действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения, так как на этой территории действует особый режим посещения

Ситуацию прокомментировала пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс. Она заявила, что дипломаты находились в Неноксе с официальной поездкой, о которой заранее уведомили Министерство обороны России.