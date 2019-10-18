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РИА Новости

МИД передал США ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

19:34 18.10.2019 (обновлено: 21:15 18.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия передала США ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
Эту информацию РИА Новости подтвердили в МИД.
Ранее на этой неделе стало известно, что трех сотрудников посольства США сняли с поезда, следовавшего из Неноксы. В действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения, так как на этой территории действует особый режим посещения.
Ситуацию прокомментировала пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс. Она заявила, что дипломаты находились в Неноксе с официальной поездкой, о которой заранее уведомили Министерство обороны России.
В МИД подтвердили, что американская сторона сообщила в оборонное ведомство о поездке, но речь шла только о посещении Архангельска.
Флаг США на здании посольства
17 октября, 20:28РИА Новости
Посольство США объяснило, зачем дипломаты поехали в Северодвинск
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Обсудить 15
Инцидент с американскими дипломатами в СеверодвинскеМИД РФСеверодвинскРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
США клали на эти ноты свою большую скрипку.
18 октября, 21:29
ИБИван Бездомный
1941002
А, что запретную зону не охраняют? Или ее настолько плохо охраняют, что за ее территорию можно проникнуть?
18 октября, 20:39
ДПДубль Пусто
1621004
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