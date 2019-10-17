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РИА Новости

Власти Северодвинска прокомментировали инцидент с американскими дипломатами

16:24 17.10.2019 (обновлено: 17:22 17.10.2019)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСеверодвинск
Северодвинск
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Северодвинск. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Снятые с поезда в Северодвинске американские дипломаты не имели права на посещение Неноксы и Северодвинска, сообщил РИА Новости в четверг председатель городского совета депутатов Северодвинска Михаил Старожилов по телефону.
"Необходимо разрешение ФСБ на посещение иностранными гражданами муниципального образования, города Северодвинска. Для посещения же Неноксы нужен спецпропуск государственного центрального морского полигона Минобороны. В муниципалитет данные граждане за разрешением не обращались", - сказал Старожилов.
Здание Министерства иностранных дел РФ
13:38РИА Новости
МИД: В России не арестовывают американцев для обмена на соотечественников
Он напомнил, что до начала 90-х годов Северодвинск был закрытым для свободного посещения, а потом стал городом с регламентированным пребыванием иностранцев.
В Северодвинске (в 40 километрах от Архангельска) находится центр атомного судостроения "Севмаш", на котором строятся новейшие российские атомные подводные лодки класса "Борей" и "Ясень".
В поселке Ненокса (в 12 километрах от Северодвинска) находится военный полигон, на котором испытываются новые оружейные комплексы.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске, усмотрев в действиях дипломатов признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В МИД сообщили, что Москва направит ноту протеста Вашингтону после этого инцидента.
Северодвинск
13:14Радио Sputnik
Что дипломаты из США забыли у секретного города в России? Мнение экспертовМИД в шутку пообещал подарить посольству США карту России после инцидента с американцами под Северодвинском. Эксперты предположили, почему вместо Архангельска дипломаты могли оказаться возле закрытого города, и рассказали о последствиях для нарушителей.
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Инцидент с американскими дипломатами в СеверодвинскеФСБ РФСевмашСеверодвинскРоссияСШАВ мире
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