Власти Северодвинска прокомментировали инцидент с американскими дипломатами

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Снятые с поезда в Северодвинске американские дипломаты не имели права на посещение Неноксы и Северодвинска, сообщил РИА Новости в четверг председатель городского совета депутатов Северодвинска Михаил Старожилов по телефону.

"Необходимо разрешение ФСБ на посещение иностранными гражданами муниципального образования, города Северодвинска. Для посещения же Неноксы нужен спецпропуск государственного центрального морского полигона Минобороны. В муниципалитет данные граждане за разрешением не обращались", - сказал Старожилов.

Он напомнил, что до начала 90-х годов Северодвинск был закрытым для свободного посещения, а потом стал городом с регламентированным пребыванием иностранцев.

В Северодвинске (в 40 километрах от Архангельска) находится центр атомного судостроения "Севмаш", на котором строятся новейшие российские атомные подводные лодки класса "Борей" и "Ясень".

В поселке Ненокса (в 12 километрах от Северодвинска) находится военный полигон, на котором испытываются новые оружейные комплексы.