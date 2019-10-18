Сторонники независимости Каталонии заблокировали центр Барселоны

БАРСЕЛОНА, 18 окт - РИА Новости. Центр Барселоны заблокирован протестующими в день всеобщей забастовки, проходящей в пятницу в Каталонии, передает корреспондент РИА Новости.

Сотни тысяч человек собрались на акцию протеста, созванную по инициативе общественных организаций Omnium Cultural и Национальная Каталонская ассамблея, а также двух профсоюзов, поддерживающих идею независимости. Ряд станций метро закрыты, почти все дороги в центре города перекрыты. Закрыты многие магазины и кафе. Многие опасаются, что акция протеста может закончиться беспорядками.

На плечах многих - эстелады - неофициальные флаги независимой Каталонии.

Время от времени участники начинают скандировать "Независимость!", "Улицы всегда будут нашими!", "Свобода политзаключенным!". Политзаключенными они считают каталонских политиков, которые в понедельник были приговорены Верховным судом к различным срокам наказания - от 9 до 13 лет - в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

В акции принимают участие и те каталонцы, которые пришли в Барселону в составе пяти колонн так называемого "Марша за свободу", который вышел в среду утром из различных городов автономного сообщества и завершился в пятницу днем у стелы на аллеи Грасиа.

Изначально предполагалось, что митингующие пройдут колонной от садов Грасиа до улицы Гран-Виа, где проходит еще одна акция, созванная по инициативе радикального движения "Комитеты защиты республики", однако из за большого скопления людей движение пока не началось.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.