Пранкеры Вован и Лексус "предупредили" главу Аляски о "российской угрозе"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские пранкеры Вован и Лексус от имени бывшего украинского премьера Владимира Гройсмана и экс-посла Украины в США Валерия Чалого разыграли губернатора Аляски Майка Данливи.

Запись разговора они опубликовали на своем YouTube-канале.

Вован и Лексус попытались убедить своего собеседника в том, что Москва планирует провести на Аляске фейковый референдум о независимости и начать процедуру включения штата в состав России.

"Я даже могу назвать имена, это, например, Ксения Собчак — родственница президента Путина, она телеведущая, но она приезжает с миссией и неофициально общается с представителями различных политических сил, гражданских сил. И вот она собирается на Аляску, чтобы устроить там какие-то провокации", — говорит один из пранкеров, представившийся Гройсманом.

Данливи, в свою очередь, пообещал, что эту информацию обязательно передадут в Вашингтон.

Другой пранкер убеждает губернатора, что Россия уже проводит кампанию по присоединению Аляски.

Губернатор в ответ утверждает, что до него доходили слухи об этом, но точно он не знает.

"Это происходит прямо сейчас в Вашингтоне. Прямо сейчас. Под окнами нашего посольства идет концерт российских исполнителей. Популярный российский рэп-исполнитель — 50Cent поет песню, в которой он требует вернуть Аляску России и пугает последствиями. В песне говорится, что Аляска объединена с Россией баней, водкой, гармонью и лососем. Я открою окно, чтобы вы могли услышать", — говорит собеседник губернатора, после чего в записи на русском языке звучит песня группы "Любэ" "Не валяй дурака, Америка".

По словам одного из пранкеров, много счастливых американцев слушают концерт.

Кроме того, они уверяют Данливи, что исполнитель песни Николай Расторгуев — "очень опасный человек, которого надо задержать и допросить", потому что он ведет подрывную деятельность и раздает людям деньги.

На что спешащий на следующую встречу губернатор интересуется, как пишется эта фамилия.