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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Про аборты и льготы: ВРНС предложил меры поддержки демографии в России

18:19 18.10.2019 (обновлено: 18:31 18.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Всемирный русский народный собор (ВРНС) предложил усилить контроль за проведением абортов и запретить пропаганду внебрачных связей, признать зачатие началом новой жизни, а также включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, следует из проекта решения Всемирного русского народного собора по демографии, представленного в пятницу.
"Считаем необходимым внести в законодательство России базовые основы народосбережения, включая определение брака как союза мужчины и женщины и признание зачатия началом жизни человека. Предлагаем включить в определение трудового стажа матери период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а в случае воспитания отцом-одиночкой – в трудовой стажа отца", - заявил в пятницу заместитель главы ВРНС, управляющий делами Московской патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва, выступая на заседании ВРНС.
Он подчеркнул, что для создания достойных условий жизни многодетным семьям "важно сделать приоритетным" малоэтажное строительство "на собственной земле".
"В первоочередном порядке предлагаем развивать в демографически неблагоприятных регионах льготы предоставление материнского капитала, пособий на детей, льгот по налогообложению и ипотеке", - сказал митрополит Савва.
Также он сообщил, что Собор выступает за неприкосновенность жизни человека с момента зачатия и "предлагает установить строгий контроль за проведением абортов за исключением медицинских показаний, а также за запрет пропаганды половых извращений и внебрачных связей".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Вчера, 17:44Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал СМИ улучшать образ многодетной семьи
Представитель Русской церкви отметил, что "главным вызовом русскому миру сегодня является демографический кризис", преодолеть который "можно в значительной мере путем воспитания поколения, для которого крепкая семья и многодетность – безусловные ценности".
По словам митрополита Саввы, основными задачами программы народосбережения до 2050 года, которую разрабатывает ВРНС, должны стать "увеличение численности населения до 160 миллионов человек, а также семья с тремя и более детьми как социальная норма".
Всемирный Русский Народный Собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
1 апреля, 15:29Религия и мировоззрение
Патриарх: без традиционной семьи не сможет существовать ни один народ
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Религия и мировоззрениеВРНСНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьГосдума РФРоссиярелигияОбщество
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