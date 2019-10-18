Про аборты и льготы: ВРНС предложил меры поддержки демографии в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Всемирный русский народный собор (ВРНС) предложил усилить контроль за проведением абортов и запретить пропаганду внебрачных связей, признать зачатие началом новой жизни, а также включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, следует из проекта решения Всемирного русского народного собора по демографии, представленного в пятницу.

"Считаем необходимым внести в законодательство России базовые основы народосбережения, включая определение брака как союза мужчины и женщины и признание зачатия началом жизни человека. Предлагаем включить в определение трудового стажа матери период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а в случае воспитания отцом-одиночкой – в трудовой стажа отца", - заявил в пятницу заместитель главы ВРНС, управляющий делами Московской патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва, выступая на заседании ВРНС.

Он подчеркнул, что для создания достойных условий жизни многодетным семьям "важно сделать приоритетным" малоэтажное строительство "на собственной земле".

"В первоочередном порядке предлагаем развивать в демографически неблагоприятных регионах льготы предоставление материнского капитала, пособий на детей, льгот по налогообложению и ипотеке", - сказал митрополит Савва.

Также он сообщил, что Собор выступает за неприкосновенность жизни человека с момента зачатия и "предлагает установить строгий контроль за проведением абортов за исключением медицинских показаний, а также за запрет пропаганды половых извращений и внебрачных связей".

Представитель Русской церкви отметил, что "главным вызовом русскому миру сегодня является демографический кризис", преодолеть который "можно в значительной мере путем воспитания поколения, для которого крепкая семья и многодетность – безусловные ценности".

По словам митрополита Саввы, основными задачами программы народосбережения до 2050 года, которую разрабатывает ВРНС, должны стать "увеличение численности населения до 160 миллионов человек, а также семья с тремя и более детьми как социальная норма".