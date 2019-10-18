В Киеве частная клиника торговала органами похищенных людей, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Киевскую частную клинику обвинили в торговле человеческими органами, сообщает издание "Информатор".
Отмечается, что полиция длительное время следила за клиникой и после сбора доказательств решилась провести обыск. В учреждении сотрудники обнаружили контейнеры с человеческими органами, хранившимися в жидком азоте. По версии полиции, они принадлежали похищенным ранее людям.
При этом владелец клиники, который присутствовал при обыске вместе с адвокатом, отрицает причастность учреждения к незаконной торговлей органами.