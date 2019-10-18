В Киеве частная клиника торговала органами похищенных людей, пишут СМИ

Отмечается, что полиция длительное время следила за клиникой и после сбора доказательств решилась провести обыск. В учреждении сотрудники обнаружили контейнеры с человеческими органами, хранившимися в жидком азоте. По версии полиции, они принадлежали похищенным ранее людям.