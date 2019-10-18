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РИА Новости

В Киеве частная клиника торговала органами похищенных людей, пишут СМИ

18:00 18.10.2019 (обновлено: 18:01 18.10.2019)
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© Фото : Українська правда / Евгений РуденкоСотрудники правоохранительных органов возле отделения "Укрпочты" в Харькове, Украина. 30 декабря 2017
Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017
© Фото : Українська правда / Евгений Руденко
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Киевскую частную клинику обвинили в торговле человеческими органами, сообщает издание "Информатор".
Отмечается, что полиция длительное время следила за клиникой и после сбора доказательств решилась провести обыск. В учреждении сотрудники обнаружили контейнеры с человеческими органами, хранившимися в жидком азоте. По версии полиции, они принадлежали похищенным ранее людям.
Сотрудник Службы безопасности Украины
10 октября, 08:00РИА Новости
"Деньги на домик в Европе". Украина продает советское оружие по всему миру
При этом владелец клиники, который присутствовал при обыске вместе с адвокатом, отрицает причастность учреждения к незаконной торговлей органами.
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Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
на той части Донбасса, которая под контролем майданного неонацистского режима, людей похищают ,женщин насилуют. Это мне говорила жительница Луганской области. Я могу вполне предположить , что эти мерзавцы могли изымать органы у похищенных людей.
18 октября, 18:21
АОАлександр Орлов
1401330
А чему удивляться? Нацисты там заведуют абсолютно всем, они там власть!
18 октября, 18:15
МММоё Мнение
1701001
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