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РИА Новости

"Нафтогаз" верит в газ из России дешевле на 20%, но не от "Газпрома"

17:51 18.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подтвердил слова главы "Газпрома", что цена на импортный газ для Украины может быть ниже на 20%, но озвучил ряд условий.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
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"Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже. И для этого даже необязательно заключать контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом", или другой украинской компанией. Для этого необходимо, чтобы "Газпром" в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке", - написал Витренко на своей странице в соцсети Facebook.
Витренко считает, что для уменьшения цены на импортный газ необходимо, чтобы "Газпром" не отказывал европейским компаниям в переносе точки передачи газа на украинско-российскую границу. По его мнению, также для снижения цены необходимо, чтобы "Газпром" предлагал своп-контракты другим газодобывающим компаниям в РФ, забирая у них газ внутри РФ и возвращая его на границе Украина-РФ.
Помимо этого, Витренко заявил, что цену на импортный газ можно снизить, если "Газпром" перестанет "блокировать экспорт газа из Средней Азии на Украину и в Европейский союз".
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