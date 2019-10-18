"Нафтогаз" верит в газ из России дешевле на 20%, но не от "Газпрома"

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подтвердил слова главы "Газпрома", что цена на импортный газ для Украины может быть ниже на 20%, но озвучил ряд условий.

Витренко считает, что для уменьшения цены на импортный газ необходимо, чтобы "Газпром" не отказывал европейским компаниям в переносе точки передачи газа на украинско-российскую границу. По его мнению, также для снижения цены необходимо, чтобы "Газпром" предлагал своп-контракты другим газодобывающим компаниям в РФ, забирая у них газ внутри РФ и возвращая его на границе Украина-РФ.