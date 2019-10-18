Принятые Киевом законы об амнистии не имеют юридической силы, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Принятый на Украине закон об амнистии не имеет юридической силы, такие решения необходимо согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявила в пятницу журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев принял все законы об амнистии в рамках Минских соглашений, они начнут применяться после выборов в Донбассе. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР отметили, что это заявление не имеет ничего общего с реальностью. В тексте минских договоренностей пункт об амнистии идет раньше пункта о проведении выборов. Кроме того, по оценке экспертов, проведение выборов в Донбассе невозможно без амнистии.

"Заявления официальных лиц МИД Украины противоречат Комплексу мер (по имплементации Минских соглашений) и идут вразрез с достигнутыми ранее договоренностями. Кроме того, принятие законодательных актов, связанных с конфликтом, должно согласовываться с представителями республик, однако внесенный в 2014 году закон, запрещающий преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте в Донецкой и Луганской областях, не согласовывался с нами. Данный закон не имеет юридической силы, что еще раз указывает на голословные заявления украинской власти", - сказала Морозова.

При этом она отметила, что власти Украины приняли закон, который освободил от ответственности участников "евромайдана", приведшего к госперевороту в 2014 году, ряд из них совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Это в который раз доказывает предвзятое отношение к нашим жителям, которые пять лет отстаивают свою землю и свои законные права, а также все дальше и дальше отделяет Донбасс от оставшейся части Украины", - добавила Морозова.