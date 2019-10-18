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РИА Новости

Принятые Киевом законы об амнистии не имеют юридической силы, заявили в ДНР

17:47 18.10.2019 (обновлено: 17:56 18.10.2019)
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© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Принятый на Украине закон об амнистии не имеет юридической силы, такие решения необходимо согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявила в пятницу журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев принял все законы об амнистии в рамках Минских соглашений, они начнут применяться после выборов в Донбассе. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР отметили, что это заявление не имеет ничего общего с реальностью. В тексте минских договоренностей пункт об амнистии идет раньше пункта о проведении выборов. Кроме того, по оценке экспертов, проведение выборов в Донбассе невозможно без амнистии.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Вчера, 13:46РИА Новости
Пушков прокомментировал принятые Киевом законы об амнистии
"Заявления официальных лиц МИД Украины противоречат Комплексу мер (по имплементации Минских соглашений) и идут вразрез с достигнутыми ранее договоренностями. Кроме того, принятие законодательных актов, связанных с конфликтом, должно согласовываться с представителями республик, однако внесенный в 2014 году закон, запрещающий преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте в Донецкой и Луганской областях, не согласовывался с нами. Данный закон не имеет юридической силы, что еще раз указывает на голословные заявления украинской власти", - сказала Морозова.
При этом она отметила, что власти Украины приняли закон, который освободил от ответственности участников "евромайдана", приведшего к госперевороту в 2014 году, ряд из них совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.
"Это в который раз доказывает предвзятое отношение к нашим жителям, которые пять лет отстаивают свою землю и свои законные права, а также все дальше и дальше отделяет Донбасс от оставшейся части Украины", - добавила Морозова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДарья МорозоваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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