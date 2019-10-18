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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл призвал СМИ улучшать образ многодетной семьи

17:44 18.10.2019 (обновлено: 18:21 18.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал представителей педагогического сообщества, культуры, СМИ и блогеров работать над привлекательностью образа многодетной семьи и в целом семейного образа жизни.
"Мы могли бы обратить призыв к представителям педагогического сообщества, культуры, СМИ, особенно федеральных, блогерам – включить поддержку семейного образа жизни и многочадства в свои программы. Мы должны обратиться к режиссёрам, продюсерам, актерам с горячим призывом использовать их таланты и возможности, чтобы образ многодетной семьи стал по-настоящему привлекательным", - заявил патриарх Кирилл в пятницу на заседании XXIII Всемирного русского народного собора в храме Христа Спасителя, посвященного теме "сбережения народа".
На заседании ВРНС обсуждалась стратегия народосбережения до 2050 года. Собор предложил законодательно принять новое определение брака как союза мужчины и женщины, усилить контроль за проведением абортов и запретить пропаганду внебрачных связей, признать зачатие началом новой жизни, а также включить в определение трудового стажа матери или отца - одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, следует из проекта решения Всемирного русского народного собора, представленного в пятницу.
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Религия и мировоззрениерелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияОбщество
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