Патриарх Кирилл призвал СМИ улучшать образ многодетной семьи

"Мы могли бы обратить призыв к представителям педагогического сообщества, культуры, СМИ, особенно федеральных, блогерам – включить поддержку семейного образа жизни и многочадства в свои программы. Мы должны обратиться к режиссёрам, продюсерам, актерам с горячим призывом использовать их таланты и возможности, чтобы образ многодетной семьи стал по-настоящему привлекательным", - заявил патриарх Кирилл в пятницу на заседании XXIII Всемирного русского народного собора в храме Христа Спасителя, посвященного теме "сбережения народа".