Патриарх Кирилл призвал СМИ улучшать образ многодетной семьи

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал представителей педагогического сообщества, культуры, СМИ и блогеров работать над привлекательностью образа многодетной семьи и в целом семейного образа жизни.
"Мы могли бы обратить призыв к представителям педагогического сообщества, культуры, СМИ, особенно федеральных, блогерам – включить поддержку семейного образа жизни и многочадства в свои программы. Мы должны обратиться к режиссёрам, продюсерам, актерам с горячим призывом использовать их таланты и возможности, чтобы образ многодетной семьи стал по-настоящему привлекательным", - заявил патриарх Кирилл в пятницу на заседании XXIII Всемирного русского народного собора в храме Христа Спасителя, посвященного теме "сбережения народа".
На заседании ВРНС обсуждалась стратегия народосбережения до 2050 года. Собор предложил законодательно принять новое определение брака как союза мужчины и женщины, усилить контроль за проведением абортов и запретить пропаганду внебрачных связей, признать зачатие началом новой жизни, а также включить в определение трудового стажа матери или отца - одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, следует из проекта решения Всемирного русского народного собора, представленного в пятницу.
Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.