Ушаков: документы Салливана на агреман рассмотрят самым эффективным образом

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская сторона самым эффективным образом рассмотрит документы кандидата на пост посла США в РФ Джона Салливана для выдачи агремана - согласия принимающей страны на приезд дипломата, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пусть подают документы. Рассмотрим самым эффективным образом",- сказал Ушаков журналистам.

О том, что президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла США в России, Белый дом сообщил на прошлой неделе. Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве. Кандидатура Салливана в четверг передана для утверждения в сенат.