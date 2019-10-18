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РИА Новости

Ушаков: документы Салливана на агреман рассмотрят самым эффективным образом

17:41 18.10.2019 (обновлено: 17:44 18.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская сторона самым эффективным образом рассмотрит документы кандидата на пост посла США в РФ Джона Салливана для выдачи агремана - согласия принимающей страны на приезд дипломата, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Пусть подают документы. Рассмотрим самым эффективным образом",- сказал Ушаков журналистам.
О том, что президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла США в России, Белый дом сообщил на прошлой неделе. Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве. Кандидатура Салливана в четверг передана для утверждения в сенат.
Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся "вторым лицом" в американской дипломатии, а в апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
Государственный секретарь США Майк Помпео
12 октября, 18:07РИА Новости
Помпео надеется, что Салливан укрепит сотрудничество России и США
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Джон СалливанЮрий УшаковРоссияСШАВ мире
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