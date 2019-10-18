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РИА Новости

Внук Назарбаева получил в Лондоне год условно за драку с полицейским

17:38 18.10.2019
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© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasСотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским, сообщили РИА Новости в суде.
О предъявлении этих обвинений Айсултану Назарбаеву в июле РИА Новости сообщила столичная полиция Лондона. Издание Court News UK, специализирующееся на судебной тематике, тогда отмечало, что фигурант - внук экс-президента Казахстана.
"Назарбаев приговорен к 12 месяцам условного срока", - сообщили в суде.
В начале июня Айсултан Назарбаев проник на частную территорию, а также оказал сопротивление прибывшим на место инцидента полицейским. По данным британских СМИ, внук бывшего президента Казахстана укусил за руку сержанта полиции, когда пытался прыгнуть с балкона квартиры в лондонском районе Ковент Гарден.
Вынесенный в пятницу приговор 29-летнему Назарбаеву также предполагает испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости.
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