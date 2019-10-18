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РИА Новости

Эксперт назвал амнистию Киева по Минским соглашениям половинчатой мерой

17:32 18.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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Ситуация в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Даже если власти Украины выполнят обещание по амнистии в рамках минских соглашений, это вряд ли поможет урегулированию конфликта в Донбассе, считает председатель президиума "Офицеров России" герой России Сергей Липовой.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев принял все законы об амнистии в рамках Минских соглашений, они начнут применяться после выборов в Донбассе. После этого в ЛНР обвинили власти Украины во лжи, отметив, что никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил. Кроме того, в тексте минских договоренностей пункт об амнистии идет раньше пункта о проведении выборов. По оценке экспертов, проведение выборов в Донбассе невозможно без амнистии.
"Это все половинчатые меры, которые не приведут ни к какому результату. Вероятно, и самой амнистии даже не будет. Ведь выборы в Донбассе возможны только после признания Украиной легитимности властей ДНР и ЛНР, на что (президент Украины Владимир) Зеленский и Запад никогда не пойдут", - сказал Липовой РИА Новости.
По его словам, таким образом Киев признался бы, что вся "антитеррористическая операция на Донбассе" была военным преступлением. При этом эксперт считает, что когда-нибудь, не в ближайшей перспективе, такое признание произойдет.
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Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта в Донбассе, полагает Липовой. По его словам, обмен пленными уже проводился и при предыдущей администрации, а отвести войска новый президент так и не смог.
"Политическому руководству Украины не нужно окончание конфликта на Юго-Востоке. Слишком большие деньги на кону. Ведь тогда прекратятся поставки оружия с Запада, которым можно торговать, что делала команда Порошенко, и что, я уверен, продолжит делать команда Зеленского, схема-то рабочая. Тогда нужно будет заниматься социальными вопросами, восстановлением экономики – а это гораздо сложнее и дороже, чем обвинять во всех смертных грехах Россию и получать гарантированную помощь с Запада", - добавил Липовой.
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