Эксперт назвал амнистию Киева по Минским соглашениям половинчатой мерой

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Даже если власти Украины выполнят обещание по амнистии в рамках минских соглашений, это вряд ли поможет урегулированию конфликта в Донбассе, считает председатель президиума "Офицеров России" герой России Сергей Липовой.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев принял все законы об амнистии в рамках Минских соглашений, они начнут применяться после выборов в Донбассе. После этого в ЛНР обвинили власти Украины во лжи, отметив, что никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил. Кроме того, в тексте минских договоренностей пункт об амнистии идет раньше пункта о проведении выборов. По оценке экспертов, проведение выборов в Донбассе невозможно без амнистии.

"Это все половинчатые меры, которые не приведут ни к какому результату. Вероятно, и самой амнистии даже не будет. Ведь выборы в Донбассе возможны только после признания Украиной легитимности властей ДНР и ЛНР, на что (президент Украины Владимир) Зеленский и Запад никогда не пойдут", - сказал Липовой РИА Новости.

По его словам, таким образом Киев признался бы, что вся "антитеррористическая операция на Донбассе" была военным преступлением. При этом эксперт считает, что когда-нибудь, не в ближайшей перспективе, такое признание произойдет.

Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта в Донбассе, полагает Липовой. По его словам, обмен пленными уже проводился и при предыдущей администрации, а отвести войска новый президент так и не смог.