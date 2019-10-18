Киев заявил, что принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Амнистия в рамках Минских соглашений станет возможной после выборов легитимных органов власти в Донбассе, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар.

"Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте Минских соглашений.<...> Она может применяться <...> после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом", — сказал он.

Как уточнил Боднар, под амнистию не попадают люди, которых признали виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing в небе над Донецком в 2014 году.

В сентябре украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко высказался против предоставления амнистии ополченцам и подчеркнул, что власти не согласятся на выборы на их условиях.

Однако подписанные Украиной Минские соглашения предполагают другой порядок действий. Согласно договоренностям, сначала Киев должен обеспечить отвод войск (второй пункт договора) и принять закон об амнистии для участников конфликта на стороне самопровозглашенных республик (пятый пункт).