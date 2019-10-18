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РИА Новости

Киев заявил, что принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

10:35 18.10.2019 (обновлено: 15:49 18.10.2019)
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Амнистия в рамках Минских соглашений станет возможной после выборов легитимных органов власти в Донбассе, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар.

"Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте Минских соглашений.<...> Она может применяться <...> после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом", — сказал он.

Как уточнил Боднар, под амнистию не попадают люди, которых признали виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing в небе над Донецком в 2014 году.
В сентябре украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко высказался против предоставления амнистии ополченцам и подчеркнул, что власти не согласятся на выборы на их условиях.
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Однако подписанные Украиной Минские соглашения предполагают другой порядок действий. Согласно договоренностям, сначала Киев должен обеспечить отвод войск (второй пункт договора) и принять закон об амнистии для участников конфликта на стороне самопровозглашенных республик (пятый пункт).
Затем следует обеспечить освобождение и обмен заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех"; восстановить социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями; изменить конституцию, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение; и, наконец, обсудить и согласовать с представителями ДНР и ЛНР вопросы о проведении местных выборов в рамках Трехсторонней контактной группы (12-й пункт документа).
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассМИД УкраиныКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Новость с молнией. Нам то что делать, куда бежать?
18 октября, 10:38
vvab6
404530024
Мы не ждем реакции нациков или умения киева. Мы планомерно добиваеся своего, ломая их об колено.
18 октября, 10:39
Евгений Д
9011004
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