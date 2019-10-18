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РИА Новости

Украинский журналист заявил о нападении на него экс-депутата Рады

17:29 18.10.2019 (обновлено: 17:49 18.10.2019)
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CC BY 3.0 / ВО Свобода / Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол
Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол
CC BY 3.0 / ВО Свобода /
Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол . Архивное фото
КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Сотрудник издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер обвинил бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в нападении на него и препятствовании профессиональной деятельности, сообщила в пятницу пресс-служба украинского Национального союза журналистов.
"Журналист Дмитрий Кучер, который работает в издании "Правовой контроль Украины" рассказывает, что у него вырвали из рук телефон, толкали, царапали и препятствовали журналистской деятельности во время судебного заседания о содержании под стражей бывшего народного депутата Сергея Пашинского", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что журналист обвиняет в нападении экс-депутата Рады Черновол. "Спросил у Черновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила. Тогда я перевел камеру на Парубия (экс-спикер Рады Андрей Парубий - ред.), который обнимался с Пашинским, они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Черновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал", - цитирует Кучера пресс-служба.
По словам журналиста, он пытался забрать телефон, но "пока возвращал, госпожа Черновол его поцарапала". Также сообщается, что работник СМИ вызвал полицию и написал заявление о "препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста".
Ранее следователи Госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дело местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Ранее Печерский районный суд в Киеве постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. Во время рассмотрения жалобы на арест экс-депутата в апелляционной инстанции 14 бывших и действующих парламентариев заявили, что готовы взять его на поруки.
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В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В августе 2017 года Пашинский сообщил, что прокуратура прекратила уголовное дело по данному инциденту.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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