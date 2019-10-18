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РИА Новости
Война в Сирии

Турция намерена открыть 12 наблюдательных пунктов на севере Сирии

17:19 18.10.2019
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© REUTERS / Stoyan NenovТурецкая военная техника в районе границы с Сирией. 18 октября 2019
Турецкая военная техника в районе границы с Сирией. 18 октября 2019
© REUTERS / Stoyan Nenov
АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Анкара намерена соорудить 12 наблюдательных пунктов в зоне безопасности на севере Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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"В зоне безопасности мы планируем построить 12 наблюдательных пунктов", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле. Его цитирует телеканал NTV.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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