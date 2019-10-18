Украина применила виртуальную технику защиты от Донбасса

Замминистра иностранных дел Украины объявил о том, что Киев "уже принял все законодательные акты, необходимые для совершения амнистии в контексте Минских соглашений".

Как и любая политическая новость с Украины, это сообщение требует проверки на виртуальность. Государство, ухитряющееся который год вести воображаемую войну с Россией при сохранении безвиза и дипотношений, это заслужило.

Выполнение Минских соглашений, напомним, — это своего рода украинский Грааль. В том смысле, что необходимость их выполнить признают все представители украинской власти — как предыдущей, так и нынешней. Но представления о том, как это сделать и что вообще такое эти соглашения, — у них постоянно меняются.

Например, украинские официальные лица периодически призывают западных партнеров принудить Россию к выполнению Минских соглашений. И западные партнеры соглашаются, что да, надо бы, — несмотря на то, что текст этих соглашений доступен всем и там Россия вообще не фигурирует в качестве стороны конфликта, которая что бы то ни было обязана выполнять.

Именно в этом разрезе стоит рассмотреть и заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара.

Он сказал буквально следующее: "Она (амнистия. — Прим. ред.) может применяться <...> после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом". И далее добавил, что это станет возможно "после выборов легитимных органов власти" в Донбассе и что под амнистию не попадут люди, "признанные виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing в небе над Донецком в 2014 году".

Иными словами, амнистия будет "применяться" в каких-то отдельных случаях, которые будет определять украинский суд, и случится это строго после того, как Киев установит свою власть на территориях ЛНР и ДНР.

На этом месте можно снова обратиться к тексту соглашений и увидеть:

"Пункт 5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

То есть никаких исключений из амнистии, которые к тому же будет определять в одно лицо киевская власть, в принципе не предусмотрено.

Кстати, прочие упомянутые Бондаром условия — восстановление контроля Украины, выборы и прочие меры по восстановлению суверенитета Киева над территорией "отдельных районов", как именуется в соглашениях Донбасс, — идут в Минских соглашениях строго после амнистии. А не наоборот, как в трактовке замминистра.

Таким образом, перед нами очередная — не первая, не пятая и вряд ли даже десятая — попытка Киева сымитировать выполнение договоренностей, ничего в действительности не делая. Причем сымитировать — путем употребления слов, фигурирующих в тексте соглашений, но в таком контексте, чтобы смысл потерялся.

В некотором смысле перед нами переложенный на государственную политику древний скетч Жванецкого на тему "включить дурочку" перед лицом суровой реальности ("Куры передохли, высылайте новый телескоп"). Если забыть на секунду, что речь, в принципе, идет о миллионах живых людей, которых к тому же регулярно убивают, — будет даже весело.

В этом смысле налицо полная преемственность новой киевской власти с предыдущей. Та по части создания виртуальных сущностей и запутывания ситуации продвинулась настолько, что из-за ее артистичных действий трясет сейчас целые Соединенные Штаты.

...Что тут хотелось бы отметить.

В ситуации, когда отношение украинцев и россиян друг к другу стремительно улучшается, дежурная мантра предыдущей украинской власти, известная как "остаточно прощевай, Россия", явно растеряла всякую актуальность.

В этом сезоне в моде, очевидно, мантры миролюбивые.

Однако точно так же, как никакое реальное прощание с Россией с последующим отчаливанием от нее было не в силах Порошенко и Ко, — реальное выполнение мирных соглашений едва ли в силах текущей украинской элиты. Тут против нее работает наличие в самой стране не слишком многочисленного, но активного, сплоченного и очень громкого меньшинства, для которого противостояние с Востоком и война (любой степени напряженности) являются в принципе залогом существования и благополучия.

Это меньшинство, именуемое обычно "активистами", на деле же являющееся просто служителями официозного культа борьбы с Московией, — финансово зависит от казенных средств и от сохранения накала этой самой борьбы. А значит, за сохранение своего источника существования оно будет бороться до последнего. И какие бы благие намерения ни имели втайне от "активистов" президент и руководители Украины, — любое практическое их воплощение поставит их под удар "церкви войны".