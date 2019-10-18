ФБР выяснило обстоятельства смерти американских туристов в Доминикане

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США выяснило обстоятельства смерти американских туристов во время отдыха в Доминикане и определило, что все они умерли по естественным причинам, Федеральное бюро расследований (ФБР) США выяснило обстоятельства смерти американских туристов во время отдыха в Доминикане и определило, что все они умерли по естественным причинам, сообщает Daily Mail.

Результаты токсикологической экспертизы подтвердили, что одиннадцать туристов из США, скончавшихся в течение нескольких месяцев 2019 года, умерли по естественным причинам — от пневмонии, отека легких, остановки сердца и травмы головного мозга.

ФБР опровергло версию, что причиной гибели отдыхающих мог стать фальсифицированный алкоголь. С выводами экспертов были ознакомлены семьи умерших и местные власти.

Как сообщает издание, репутация Доминиканы серьезно пострадала в конце весны, когда на курортах этой страны неожиданно скончались несколько американских туристов. Обстоятельства их гибели многим казались подозрительными, поэтому к расследованию подключилось ФБР.