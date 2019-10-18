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РИА Новости
Туризм

ФБР выяснило обстоятельства смерти американских туристов в Доминикане

23:55 18.10.2019
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CC BY-SA 2.5 / Jens Jäpel / Остров Кайо Левантадо в Доминиканской Республике
Остров Кайо Левантадо в Доминиканской Республике
CC BY-SA 2.5 / Jens Jäpel /
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США выяснило обстоятельства смерти американских туристов во время отдыха в Доминикане и определило, что все они умерли по естественным причинам, сообщает Daily Mail.
Результаты токсикологической экспертизы подтвердили, что одиннадцать туристов из США, скончавшихся в течение нескольких месяцев 2019 года, умерли по естественным причинам — от пневмонии, отека легких, остановки сердца и травмы головного мозга.
ФБР опровергло версию, что причиной гибели отдыхающих мог стать фальсифицированный алкоголь. С выводами экспертов были ознакомлены семьи умерших и местные власти.
Как сообщает издание, репутация Доминиканы серьезно пострадала в конце весны, когда на курортах этой страны неожиданно скончались несколько американских туристов. Обстоятельства их гибели многим казались подозрительными, поэтому к расследованию подключилось ФБР.
Госдепартамент США сообщил, что в 2018 году на курортах Доминиканы умерли 13 граждан США, а в 2017 году — 17 туристов.
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